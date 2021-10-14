«Расширяется инфраструктура в Арктике»: как в России строятся новые ледоколы для нужд ВМФ

В России до 2033 года построят пять новых ледоколов и три универсальных судна, сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооружённых сил РФ Андрей Ефимов. Он отметил, что они будут использоваться для обеспечения всем необходимым гарнизонов на Крайнем Севере. При этом до половины таких грузов, доставляемых по воде, проходят через Северный морской путь. Эксперты отмечают, что увеличение ледокольного флота говорит о дальнейшем укреплении позиций РФ в Арктике.

До 2033 года в России будут построены пять новых ледоколов и три универсальных судна для доставки воинских грузов в гарнизоны на Крайнем Севере. Об этом сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооружённых сил РФ Андрей Ефимов.

«Всего программой развития вспомогательного флота РФ до 2033 года запланировано строительство пяти ледоколов и трёх универсальных транспортов грузоподъёмностью по 6 тыс. тонн каждый с усилением ледового класса до метра. Это позволит значительно повысить возможность вспомогательного флота по доставке грузов в районы Крайнего Севера», — заявил Ефимов в рамках круглого стола в Совете Федерации.

До половины грузов, доставляемых по воде для нужд гарнизонов на Крайнем Севере, проходят через Северный морской путь, подчеркнул Андрей Ефимов. Для этих целей в состав вспомогательного флота ВМФ России в 2017 году включили два морских судна: «Эльбрус» грузоподъёмностью до 2 тыс. тонн, способный самостоятельно идти в ледовой обстановке до 80 см льда, а также дизель-электрический ледокол «Илья Муромец».

«После доставки грузов активно используются суда и в обратном направлении», — отметил замначштаба, пояснив, что они используются для вывоза лома с объектов Минобороны.

Морские пути



Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщал, что к 2030 году грузовой флот ледового класса России будет увеличен в три раза.

«Грузовой флот ледового класса к 2030 году будет увеличен более чем в три раза. Необходимо построить более 30 танкеров, 40 балкеров и 22 контейнеровоза», — сообщил Трутнев во время доклада в Совете Федерации.

Судно тылового обеспечения «Эльбрус»

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Трутнев отметил, что сейчас провод кораблей через Северный Ледовитый океан осуществляют пять атомных ледоколов. За счёт строительства новых атомоходов проекта 22220 к 2026 году их количество возрастёт до девяти, а к 2027 году будет введён в строй ледокол проекта «Лидер», сообщил вице-премьер. Также в 2022-м будет разработано техническое задание на проектирование и строительство четырёх ледоколов на сжиженном природном газе, добавил Юрий Трутнев.

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Напомним, в апреле этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создаётся самый мощный ледокольный флот в мире.

«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых ещё никто никогда не строил», — отметил Путин.

По словам российского президента, прогресс в этой сфере в ближайшие годы может обеспечить круглогодичное движение по Северному морскому пути.

«В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так наверняка и будет», — подчеркнул Владимир Путин.

Ледовые суда

В 2022 году в состав Военно-морского флота РФ планируется принять новый ледокол «Евпатий Коловрат» модернизированного проекта 21180М. Его строительство началось в конце 2018 года. Проект 21180М является развитием ледокола «Илья Муромец» проекта 21180, который вошёл в состав ВМФ в 2017 году.

Главным отличием «Евпатия Коловрата» от предшественника будут уменьшенные размеры корпуса и малая осадка.

Оба судна спроектированы в конструкторском бюро «Вымпел» (Санкт-Петербург). Корабли проекта 21180/21180М предназначены для ледовой проводки боевых и вспомогательных судов, что обеспечивает базирование и развёртывание сил флота в заполярных условиях. Также ледоколы способны патрулировать акватории арктических морей и выполнять функцию буксира.

Ледокол проекта 21180 «Илья Муромец»

© mil.ru

Ранее «Илья Муромец», оснащённый высокоавтоматизированной системой управления «Залив-ЛК-21180», современными силовыми агрегатами и навигационным оборудованием, получил высокие оценки Минобороны РФ.

«Ледокол проекта 21180 — судно нового поколения, с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой. Высокая манёвренность ледокола обеспечивается полноповоротными механическими двухвинтовыми рулевыми колонками и носовым подруливающим устройством, что повышает манёвренные характеристики судна при работе в ледовых условиях», — говорится в материалах военного ведомства.

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«Евпатий Коловрат», как и его предшественник, будет оснащён системой «Залив-ЛК-21180».

Водоизмещение «Евпатия Коловрата» составляет 4 тыс. т, длина — 82 м, ширина — 19 м, осадка — 4,6 м, автономность плавания — 30 суток, дальность плавания — до 7,6 тыс. миль (14 тыс. км), экипаж — 28 человек. Этот корабль может раскалывать лёд толщиной 1 м и развивать скорость до 14 узлов (25,93 км/ч).

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, комментируя строительство «Евпатия Коловрата», отметил, что командование принимает прямое участие в развитии ледокольного флота.

«Главное командование ВМФ тесно взаимодействует в области развития ледокольного флота с проектно-конструкторскими организациями и предприятиями Объединённой судостроительной корпорации, а также выполняет функцию военно-научного сопровождения на этапе проектирования и строительства кораблей и судов ледового класса в интересах ВМФ России», — приводит слова Евменова сайт Минобороны РФ.

Северные перспективы

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что расширение парка ледоколов для военных и гражданских нужд является логическим следствием признания Северного морского пути как стратегически важной для России транспортной артерии.

«Обеспечение безопасности этого маршрута предполагает создание военных баз по всей его протяжённости, включая размещение сил быстрого реагирования. Но он может действовать круглогодично только в том случае, если есть ледокольный флот, который сможет обеспечивать проход военных кораблей, в том числе кораблей снабжения», — рассказал военный эксперт.

В армии до сих пор существует такое понятие, как «северный завоз», когда в военные части Крайнего севера в августе и сентябре доставляются запасы продовольствия, пояснил Дмитрий Литовкин.

«Но если мы говорим о круглогодичном использовании этого маршрута, то Минобороны должно иметь соответствующие корабли, суда, которые могли бы это обеспечить», — добавил собеседник RT.

Первенство в освоении Арктики несомненно принадлежит Российской Федерации, подчеркнул Литовкин.

«Арктика осваивалась нами несколько веков, начиная от поморов и заканчивая адмиралом Колчаком. Это освоение продолжалось и при СССР. Сегодня Арктика представляет особый интерес, так как маршруты движения из Азии в Европу небезопасны — они проходят через зону, где действуют пираты и очень трудно обеспечить безопасность судоходства», — отметил эксперт.

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Преимущества Северного морского пути очевидны, считает Дмитрий Литовкин.

«Северный морской путь сокращает время перевозки грузов из Азии в Европу на несколько недель и полностью контролируется Россией, Вооружённые силы РФ полностью контролируют безопасность в этом регионе», — рассказал Литовкин.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, с увеличением вклада России в развитие Арктики, у этого направления появляются как гражданские, так и военные компоненты.

«Ледокольный флот — это один из элементов по обеспечению доставки грузов и горюче-смазочных материалов на российские военные базы. Россия укрепляет свои позиции в Арктике. Разумеется, возможность расширения временных рамок перевозки грузов в сложных условиях Арктики будет позитивно влиять на наши возможности в регионе», — подчеркнул эксперт.

Строительство ледоколов связано с тем, что Россия стремится укрепить свои позиции в регионе, добавил Игорь Коротченко.