Глубинные противоречия: почему в НАТО заявили об отсутствии гарантий скорого вступления в блок Швеции и Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что он не может предоставить гарантии скорого принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. С таким заявлением он выступил в преддверии саммита военного блока в Мадриде, который пройдёт в конце июня. При этом, как пишут западные СМИ, Столтенберг оптимистично смотрит на перспективы вступления обеих северных стран в НАТО, несмотря на возражения Турции. Эксперты полагают, что отсутствие консенсуса по этому вопросу свидетельствует о глубинных противоречиях среди членов блока. Кроме того, по мнению аналитиков, текущая ситуация показывает, что США не в полной мере контролируют ситуацию в альянсе.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что он не может гарантировать Швеции и Финляндии скорое вступление в НАТО.

«Моя цель — сделать так, чтобы они в скором времени смогли вступить. Я не могу этого гарантировать, но говорю, что ставлю это своей целью», — отметил Столтенберг, выступая на форуме, организованном газетой Politico в Брюсселе.

Издание обращает внимание, что функционер сделал это заявление в преддверии саммита альянса, который пройдёт в Мадриде на следующей неделе, хотя «решения по заявкам Финляндии и Швеции по-прежнему нет». Впрочем, как пишет газета, Столтенберг сохраняет оптимизм по поводу возможного вступления двух новых членов в альянс, несмотря на сопротивление Турции.

«Случаи, когда один или несколько наших союзников не соглашались с остальными, возникали и прежде», — констатировал генсек НАТО.

Отсутствие консенсуса

Финляндия и Швеция, сохранявшие до недавнего времени нейтральный статус, задумались о присоединении к НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Официальные заявки на вступление в альянс Хельсинки и Стокгольм подали 18 мая.

Однако против их принятия в блок выступила Турция. Как пояснили власти страны, Финляндия и Швеция поддерживают Рабочую партию Курдистана и организацию проповедника Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими. Кроме того, турецкая сторона выдвинула претендентам на членство в НАТО ряд условий, в числе которых отмена оружейного эмбарго, введённого в 2019 году.

Вид на Стамбул

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Вскоре после подачи заявок президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция информировала своих партнёров о принципиальном несогласии с возможным членством Стокгольма и Хельсинки в альянсе и продолжит решительно действовать в том же ключе.

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После того, как финская и шведская делегации приняли участие в переговорах по этому вопросу в Анкаре, Эрдоган назвал их итоги неудовлетворительными, упрекнув обе страны в неискренности. Вдобавок турецкий лидер в очередной раз заявил, что до тех пор, пока он занимает президентский пост, Анкара не допустит вступления в НАТО государств, «поддерживающих терроризм».

В начале июня советник Эрдогана Фахреттин Алтун подтвердил, что требования Анкары к обоим кандидатам остаются неизменными, а переговоры по ним — пустая трата времени.

Тем не менее 20 июня представители Турции, Финляндии и Швеции провели в Брюсселе новую встречу с высокими должностными лицами НАТО. Столтенберг назвал её конструктивной, добавив, что у Анкары есть законные опасения, которые необходимо снять.

В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна вряд ли сможет стать членом альянса ранее сентября этого года.

«По существу встречи (с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО. — RT) не было особого прогресса... Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — приводит его слова ТАСС.

Позиция США

В то же время, США продолжают лоббировать вступление Швеции и Финляндии в альянс. Так, помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам международной безопасности Селеста Уолландер на слушании в комитете сената по иностранным делам 22 июня заявила, что, по мнению Пентагона, Стокгольм и Хельсинки «готовы к тому, чтобы стать членами НАТО».

Она также назвала эти страны ценным приобретением для альянса.

«Расположение Финляндии у берегов Балтийского моря, её дипломатический опыт в отношениях с Россией и передовые (военные. — RT) возможности делают её ценной для альянса. Финляндия тратит на оборону более 2% своего ВВП, обладает уникальными военными возможностями и опытом, особенно при проведении операций в арктической среде», — пояснила Уолландер.

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Швеция же, по словам представителя Пентагона, даст блоку «первоклассную и стремительно развивающуюся военную силу с принципиальной внешнеполитической позицией, в рамках которой горячо отстаивают демократию и права человека».

Схожего мнения придерживается и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы уверены, что этот вопрос будет решён положительным образом. В НАТО существует широкая и глубокая поддержка вступления Финляндии и Швеции (в альянс. — RT)», — сказала функционер Госдепа.

«Проект начинает пробуксовывать»

При этом, как полагают аналитики, последнее заявление Столтенберга говорит о том, что на грядущем саммите НАТО в Мадриде вопрос о принятии в альянс Швеции и Финляндии вряд ли будет решён.

«Как опытный чиновник и бюрократ, он сделал это заявление заранее, чтобы потом не пришлось оправдываться. Согласование вступления Швеции и Финляндии натолкнулось на жёсткую позицию Анкары. Без её одобрения заявки от Хельсинки и Стокгольма просто так не могут быть приняты — из-за основополагающего для НАТО принципа консенсуса», — подчеркнул в разговоре с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

Он напомнил, что новый раунд переговоров между Швецией, Финляндией и Турцией не принёс результатов.

«Руководство Финляндии и Швеции готово на то, чтобы пойти на некие компромиссы ради вступления в НАТО. Власти этих стран считают, что этот вопрос перевешивает все остальные политические издержки. Однако в этих странах ожидаются выборы, и ситуация может измениться. В Европе уже накапливается усталость от российско-украинской темы. Не исключаю, что рано или поздно этот вопрос и вовсе уйдёт с повестки дня, а внутриполитическая ситуация осложнится, учитывая, что даже сейчас руководство Швеции и Финляндии отказывается проводить референдум по этому вопросу», — рассказал аналитик.

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По его словам, плебисцит по вопросу вступления в НАТО необязателен, однако некоторые страны ранее прибегали к такой практике.

«Это делалось с целью лишний раз продемонстрировать единение политических элит и народа. Но сейчас элита, видимо, боится», — говорит Ермаков.

Вместе с тем, с его точки зрения, саммит в Мадриде был бы крайне удобен для решения вопроса о членстве в НАТО Швеции и Финляндии, поскольку наряду с принятием новой концепции альянса, в которой Россия будет обозначена как главный противник блока, можно было бы делать громкие заявления и максимально задействовать информационно-пропагандистские ресурсы.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин также полагает, что заявление Столтенберга снижает шансы на положительное решение вопроса о принятии новых членов в НАТО на саммите в Мадриде. С точки зрения аналитика, это говорит о том, что США контролируют ситуацию в альянсе не так плотно, как им хотелось бы.