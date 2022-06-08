Yeni Şafak: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО

Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по вопросу вступления этих стран в НАТО, пишет газета Yeni Şafak.

Отмечается, что обеим странам предложено поддержать Анкару в её борьбе с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалами.

«Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом», — говорится в материале.

Также было подчёркнуто, что следует пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах, было предложено не разрешать деятельность FETÖ, проводимую в странах, и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ.

В сообщении говорится, что особое внимание уделялось депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом.

«Обеим странам было предложено снять ограничения оборонной промышленности против Турции», — пишет издание.

Было также заявлено, что, если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства.

Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция не может позитивно принять заявки на членство в НАТО стран, у которых нет чёткой позиции по борьбе с терроризмом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу невозможно без выполнения всех требований Анкары. Эрдоган подчеркнул, что, пока он является президентом, Анкара не поддержит вступление в НАТО стран, поддерживающих терроризм.