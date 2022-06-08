В Турции заявили о необходимости чёткой позиции по терроризму у стремящихся в НАТО стран

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция не может позитивно принять заявки на членство в НАТО стран, у которых нет чёткой позиции по борьбе с терроризмом.

«Турция не может воспринять позитивно заявки на вступление в НАТО, поданные странами, не желающими занимать чёткую позицию в борьбе с террористическими организациями. Подобная позиция является также угрозой для будущего Североатлантического альянса», — цитирует главу управления по связям администрации президента Турции агентство Anadolu.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу невозможно без выполнения всех требований Анкары. Эрдоган подчеркнул, что, пока он является президентом, Анкара не поддержит вступление в НАТО стран, поддерживающих терроризм.