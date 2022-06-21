Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции
- Gettyimages.ru
- © Drew Angerer
«По существу встречи (с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО. — RT) не было особого прогресса... Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — цитирует его ТАСС.
Ранее газета Hürriyet сообщила, что Турция запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.
Требования Анкары предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не ожидали жёсткой позиции Турции по поводу членства Финляндии и Швеции.