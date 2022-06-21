Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции

Финляндия вряд ли сможет войти в состав НАТО до сентября из-за разногласий на встрече с Турцией, заявил финский президент Саули Ниинистё.

«По существу встречи (с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО. — RT) не было особого прогресса... Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что Турция запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Требования Анкары предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не ожидали жёсткой позиции Турции по поводу членства Финляндии и Швеции.