Чавушоглу высказался об ответах Финляндии и Швеции по вопросу членства в НАТО

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался об ответах Финляндии и Швеции Анкаре по вопросу их членства в Североатлантическом альянсе.
Чавушоглу высказался об ответах Финляндии и Швеции по вопросу членства в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Johanna Geron/Pool

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, турецкая сторона направила соответствующие документы в НАТО, Швецию и Финляндию. 

«Полученные нами документы далеки от наших ожиданий. Мы направили новые [требования], ждем на них ответ. Мяч теперь на их стороне», — цитирует его ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция готовы снять озабоченности Турции по борьбе с терроризмом.

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