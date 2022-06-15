Чавушоглу высказался об ответах Финляндии и Швеции по вопросу членства в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался об ответах Финляндии и Швеции Анкаре по вопросу их членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, турецкая сторона направила соответствующие документы в НАТО, Швецию и Финляндию.

«Полученные нами документы далеки от наших ожиданий. Мы направили новые [требования], ждем на них ответ. Мяч теперь на их стороне», — цитирует его ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция готовы снять озабоченности Турции по борьбе с терроризмом.