Чавушоглу высказался об ответах Финляндии и Швеции по вопросу членства в НАТО
- Gettyimages.ru
- © Johanna Geron/Pool
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Анкаре.
По его словам, турецкая сторона направила соответствующие документы в НАТО, Швецию и Финляндию.
«Полученные нами документы далеки от наших ожиданий. Мы направили новые [требования], ждем на них ответ. Мяч теперь на их стороне», — цитирует его ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция готовы снять озабоченности Турции по борьбе с терроризмом.