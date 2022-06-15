Столтенберг: Финляндии и Швеция готовы снять озабоченности Турции по борьбе с терроризмом

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Финляндии и Швеция снять некоторые озабоченности Турции в сфере борьбы с терроризмом для скорейшего вступления в НАТО.
Столтенберг: Финляндии и Швеция готовы снять озабоченности Турции по борьбе с терроризмом
  • AFP
  • © Henrik MONTGOMERY / TT News Agency

«Турция — важный союзник по НАТО — выразила обеспокоенности, связанные с борьбой против терроризма. Когда союзник поднимает обеспокоенности, причём легитимные, нам надо сесть за стол и обсуждать их. Это то, что мы делаем сейчас. Я приветствую сигналы от Швеции и Финляндии, что они готовы предпринять действия, чтобы снять эти обеспокоенности», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что в альянсе не ожидали жёсткой позиции Турции по поводу членства Финляндии и Швеции.

В администрации президента Турции сообщили, что Швеция снабжала оружием террористов, которые совершали теракты на турецкой территории.

Как заявил Эрдоган, Турция продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана и её ответвлениями, несмотря на оказываемую им поддержку со стороны США и Европы.

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