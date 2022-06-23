Генсек НАТО не стал гарантировать быстрого вступления Финляндии и Швеции в альянс

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал гарантировать быстрого вступления Финляндии и Швеции в альянс.
Генсек НАТО не стал гарантировать быстрого вступления Финляндии и Швеции в альянс
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом он заявил в ходе выступления в Брюсселе, пишет Politico.

По словам Столтенберга, его цель заключается в том, чтобы Швеция и Финляндия вступили в Североатлантический альянс в ближайшее время.

«Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это всё ещё моя цель», — сказал генсек НАТО.

При этом Столтенберг сохраняет оптимизм по поводу вступления этих стран в НАТО, несмотря на возражения Турции.

Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.

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