Генсек НАТО не стал гарантировать быстрого вступления Финляндии и Швеции в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал гарантировать быстрого вступления Финляндии и Швеции в альянс.

Об этом он заявил в ходе выступления в Брюсселе, пишет Politico.

По словам Столтенберга, его цель заключается в том, чтобы Швеция и Финляндия вступили в Североатлантический альянс в ближайшее время.

«Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это всё ещё моя цель», — сказал генсек НАТО.

При этом Столтенберг сохраняет оптимизм по поводу вступления этих стран в НАТО, несмотря на возражения Турции.

Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.