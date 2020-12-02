НАТО: Россия останется главной угрозой для альянса до 2030 года

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Россия останется главной военной угрозой для НАТО вплоть до 2030 года, считают в альянсе. Такой прогноз опубликован в докладе организации.

«В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса», — говорится в докладе.

В нём утверждается, что, столкнувшись «с таким актором, НАТО придётся проявить усердие и солидарность», однако альянс должен и сохранить открытость для диалога в случае, если «российское руководство выберет более конструктивный путь».

Также в документе рекомендуется назначить в рамках НАТО специальное подразделение, которое будет отслеживать и оценивать то, как российско-китайское сотрудничество в военной, технологической и политической сферах «влияет на евроатлантическую безопасность».

В августе глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что противостояние с Россией на всех направлениях, включая информационное поле, стало смыслом существования НАТО.

Как в сентябре рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, российская сторона предложила НАТО уменьшить число учений во время пандемии.

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