МИД: борьба с Россией на всех фронтах стала смыслом существования НАТО

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Противостояние с Россией на всех направлениях, включая информационное поле, стала смыслом существования НАТО, отметил в интервью газете «Труд» глава МИД России Сергей Лавров.
МИД: борьба с Россией на всех фронтах стала смыслом существования НАТО
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Сейчас, прямо как во времена холодной войны, борьба с Россией на «всех фронтах», включая информационно-пропагандистский, стала смыслом существования альянса», — сказал Лавров.

Он отметил, что НАТО продолжает проводить широкомасштабные военные учения вблизи восточных границ России, а также расширяет зону своего военно-политического влияния, «приглашая всё новые страны под свой «зонтик» под лозунгом защиты их от России».

«В отсутствие реальных угроз безопасности всё это приводит лишь к появлению и углублению новых разделительных линий в Европе», — подчеркнул российский министр.

Он напомнил, что Россия отказалась от проведения крупных военных учений вблизи границ стран НАТО и перенесла их вглубь страны.

«Однако альянс не демонстрирует готовности к аналогичным шагам. По отношению к России НАТО теперь придерживается линии «сдерживание и диалог», где реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет», — заключил Лавров.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США осуществляют перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у российских границ для сдерживания России и укрепления НАТО.

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