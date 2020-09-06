Россия предложила НАТО уменьшить число учений в пандемию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона предложила НАТО уменьшить число учений во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Военное руководство России неоднократно предлагало согласовать совместные меры с целью предотвращения дальнейшего осложнения отношений», — цитирует его РИА Новости.

Как он отметил, Россия предлагала альянсу не только снизить «интенсивность учений» в период пандемии, но и ряд других мер, в частности «отвод районов учений вглубь от линии соприкосновения России и НАТО».

«Эти инициативы по-прежнему актуальны. Однако в Брюсселе они воспринимаются негативно», — указал он.

Ранее сообщалось, что корабли России и Индии провели учения в Бенгальском заливе.