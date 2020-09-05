Корабли России и Индии провели учения в Бенгальском заливе
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николая Воскресенского.
Отмечается, что двусторонние российско-индийские военно-морские учения Indra Navy — 2020 проводятся в Бенгальском заливе в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Сообщается, что российские и индийские моряки отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи, фотосъёмку с воздуха провёл палубный вертолёт Ка-27 морской авиации ТОФ.
«Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и «Ранвиджай» ВМС Индии провели артиллерийскую стрельбу по надводной цели — плавающей надувной мишени. В ходе учений также практически отработана задача по пополнению кораблями запасов от танкера на ходу. В этом эпизоде вместе с боевыми кораблями были задействованы большой морской танкер «Борис Бутома» и танкер ВМС Индии «Шакти», — рассказал Воскресенский.
Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу провёл встречу в Москве с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.