Шойгу провёл переговоры с министром обороны Индии

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу провёл встречу в Москве с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Шойгу отметил, что «Россия и Индия выступают как равноправные партнёры в мировых делах».

«Наши страны — сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН», — заявил Шойгу.

Отмечается, что он поблагодарил индийского коллегу за личное участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которые состоялись 24 июня.

Кроме того, Шойгу и Сингх обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также выразили настрой на «дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнёрства».

В конце июня Раджнатх Сингх заявлял, что индийская сторона рассчитывает на ускорение работы по выполнению текущих контрактов по военно-техническому сотрудничеству с Россией.