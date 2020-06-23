Индия ожидает ускорения выполнения контрактов по ВТС с Россией
- РИА Новости
Об этом он заявил по итогам встречи с вице-премьером России Юрием Борисовым.
«Меня заверили, что все текущие контракты будут не только поддерживаться, но работа по их завершению будет ускорена», — цитирует министра РИА Новости.
В марте в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России заявили, что Россия до конца 2024 года поставит Индии все предусмотренные контрактом системы противовоздушной обороны С-400.