Индия ожидает ускорения выполнения контрактов по ВТС с Россией

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Индийская сторона рассчитывает на ускорение работы по выполнению текущих контрактов по военно-техническому сотрудничеству с Россией, заявил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх.
Индия ожидает ускорения выполнения контрактов по ВТС с Россией
  • РИА Новости

Об этом он заявил по итогам встречи с вице-премьером России Юрием Борисовым.

«Меня заверили, что все текущие контракты будут не только поддерживаться, но работа по их завершению будет ускорена», — цитирует министра РИА Новости.

В марте в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России заявили, что Россия до конца 2024 года поставит Индии все предусмотренные контрактом системы противовоздушной обороны С-400.

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