«В альянсе не могут вести нормальный диалог»: почему Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Россия с начала ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, а также прекращает деятельность информационного бюро и военной миссии связи НАТО в Москве. В МИД России отметили, что эти решения были приняты в ответ на недружественные действия со стороны альянса. В частности, ранее восемь российских дипломатов постпредства были лишены аккредитации, а численность миссии РФ сокращена до десяти человек. При этом, как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, именно Россия якобы не желает налаживать диалог с альянсом. Однако Москва ранее неоднократно выступала с предложениями по деэскалации отношений с блоком. Эксперты считают, что в НАТО продолжают деструктивный курс в отношениях с Россией, чтобы оправдывать цель своего существования.

Постоянное представительство России при НАТО приостановит свою работу с начала ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлён... В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя», — сказал Лавров.

Министр также сообщил о прекращении деятельности военной миссии связи НАТО в Москве и об отзыве с 1 ноября аккредитаций у её сотрудников. Те же меры приняты и в отношении информационного бюро альянса в российской столице, учреждённого при посольстве Бельгии.

«Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии», — отметил глава российского МИД.

В министерстве также подчеркнули, что линия альянса в отношении России становится всё более агрессивной, а тема «российской угрозы» раздувается лишь для того, чтобы укрепить внутреннее единство блока и создать «видимость его востребованности в современных геополитических условиях».

В информбюро НАТО комментировать уведомление о приостановке своей работы отказались, сославшись на отсутствие директора структуры.

«Враждебные действия»

Напомним, 6 октября в НАТО потребовали от России сократить количество сотрудников постпредства до десяти человек, а также отозвали аккредитации у восьми дипломатов, уведомив их о необходимости покинуть Брюссель. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, это было сделано из-за усиления якобы враждебной деятельности России, а также из-за того, что лишённые аккредитации дипломаты были офицерами российской разведки.

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«Это решение не связано с какими-то конкретными событиями. Но мы уже некоторое время наблюдаем усиление российской вредоносной деятельности и потому должны быть бдительными и действовать, когда видим, что члены российской миссии при НАТО ведут деятельность, не соответствующую их (дипломатической. — RT) аккредитации. По этой причине их аккредитации были отозваны», — сказал Столтенберг 7 октября на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО.

Он также отметил, что отношения альянса с РФ сейчас находятся на самом низком уровне со времён холодной войны. При этом генсек подчёркивал готовность блока вести диалог с Россией, обвиняя её в якобы нежелании идти на контакт.

«Позиция НАТО в отношении России ясна и неизменна — мы основываемся на двойном подходе: оборона/сдерживание и диалог. Мы готовы вести содержательный диалог с Россией. Мы готовы провести встречу Совета Россия — НАТО. Мы приглашали Россию на такую встречу уже давно, но пока Россия не дала позитивного ответа», — заявлял он.

При этом ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со Столтенбергом на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября говорил о том, что Москва выступает за деэскалацию в отношениях с Североатлантическим альянсом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Armando Franca

«С российской стороны в твёрдой форме внимание было вновь привлечено к нашим конкретным предложениям по деэскалации и снижению напряжённости вдоль линии соприкосновения», — сообщали в МИД России.

Как отмечают эксперты, этот ход со стороны России стал логичным ответом на действия альянса, который, несмотря на все свои официальные заявления о диалоге, предпочитает сохранять повышенный градус в отношениях с Москвой.

«У России и НАТО всегда были напряжённые отношения. Сейчас вопрос в том, хватит ли натовцам здравого смысла в данной ситуации не заходить в тупик. Ведь Москва применила принцип зеркальности», — пояснил в комментарии RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

При этом он отметил, что вероятность продолжения эскалации напряжённости в отношениях весьма высока.

«Ведь вся идеология и архитектура НАТО строится на поиске общего внешнего врага. А в нынешних условиях, когда в альянсе нет единого мнения по поводу его дальнейшей стратегии, руководство блока не может вести нормальный — полноценный, масштабный и всесторонний — диалог с теми, кого считают соперниками», — добавил аналитик.

Помимо этого, он указал, что в глазах США НАТО продолжает оставаться их инструментом давления на страны, составляющие им конкуренцию, среди которых первое место всё ещё занимает Россия.

«В парадигме конкуренции великих держав Вашингтон будет использовать рычаг военной силы. А НАТО — это такой военный альянс, который как раз используется в качестве инструмента силового, а вовсе не дипломатического давления», — подчеркнул Ермаков.

Экзистенциальная угроза

В НАТО продолжают называть Россию угрозой для западных стран, которая ещё и усиливается из-за укрепления Китая на международной арене. В частности, об этом в интервью газете Financial Times говорил Йенс Столтенберг.

«(Нет смысла в том, чтобы. — RT) рассматривать Китай и Россию в качестве отдельных (угроз. — RT), в том, чтобы разделять азиатско-тихоокеанский и европейский регионы... В плане безопасности это всё единое пространство, и мы должны подходить к нему как к единому целому. Наша деятельность по обеспечению (боевой. — RT) готовности, развитие технологий, работа в киберпространстве и повышение устойчивости — всё это нацелено на одни и те же угрозы. Мы не разделяем их», — заявил генсек альянса.

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К тому же он указал на сотрудничество Москвы и Пекина, которое альянсом учитывается при увеличении инвестиций в его технологии. При этом глава блока подчеркнул увеличивающуюся мощь КНР, назвав её угрозой для стран — членов НАТО и отметив, что она будет «тщательно рассмотрена» в новой стратегии Североатлантического альянса.

Вместе с тем, несмотря на всё большее укрепление Китая и его влияние на безопасность западных стран, Йенс Столтенберг заявил о неизменности статуса России как государства, которое необходимо сдерживать. По его признанию, любое предложение по отказу от сдерживания российской агрессии встретит протесты со стороны восточноевропейских государств — членов альянса. Ведь, как отметил генсек, там рассматривают Москву как экзистенциальную угрозу, а блок как единственный гарант безопасности.

Опрошенные RT эксперты согласны с мнением МИД России о причинах поддерживаемого западными странами мифа о «российской угрозе». Они также указали на то, что в НАТО в большей степени ориентируются на курс США, которые, несмотря на отвлечение на Китай, всё же не намерены ослаблять давление на РФ.

«В этом смысле Столтенберг по заданию США аккумулирует энергию европейцев в поддержку Вашингтона.

Надо понимать, что западные европейцы — это не автономные и не суверенные государства в военно-политической области. Эти государства зависят от Вашингтона в этой области — так же, как и НАТО на 90% зависит от воли США. И это нужно постоянно подтверждать.

Можно сказать, что Столтенберг ещё раз проявил лояльность в отношении своего суверена — Соединённых Штатов», — пояснил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

В связи с этим, предположил аналитик, от альянса теперь стоит ждать инициирования всевозможных невоенных мероприятий по дестабилизации обстановки в этих двух странах.

«От НАТО может последовать только одно — усиление эскалации военно-силовой конфронтации без использования силовых военных инструментов. Создание всякого рода НКО и прочих дестабилизирующих внутреннюю ситуацию в России институтов — это ближайшая цель НАТО», — сказал Подберёзкин.

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин выразил согласие с тем, что руководству НАТО сегодня приходится прикладывать большие усилия, чтобы консолидировать общие действия на фоне разногласий между странами по вектору деятельности блока. Ведь население, в частности в ЕС, на данный момент больше волнуют такие актуальные вопросы, как перспектива нового миграционного кризиса или цены на энергоносители и грядущий отопительный сезон.

«Население и власти европейских государств понимают, что Россия не представляет той угрозы, которую ей приписывают. Косвенно это подтверждает то, что страны ЕС с большой неохотой повышают свои военные расходы. В частности, не увеличила своих трат Германия. Поэтому у Столтенберга сложная задача — собирать страны НАТО и держать население в тонусе. И это заметно по его высказываниям, постоянным напоминаниям, что Россия — это противник», — сказал в комментарии RT Козюлин.

Эсминец типа Arleigh Burke ВМС США USS Dewey пересекает Тихий океан

Reuters

© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Olympia O. McCo

По его словам, альянс сейчас потрясают скандалы. Сначала США со своим стремительным выводом войск из Афганистана и падением республики под натиском талибов, затем оборонное партнёрство Вашингтона, Канберры и Лондона AUKUS и лишение Парижа крупного контракта на подводные лодки для Австралии.

«Поэтому, чтобы нивелировать такие негативные события, которые к России никакого отношения не имеют, в НАТО снова достают из пыльного мешка «российскую угрозу», — резюмировал эксперт.