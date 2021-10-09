«Открыты к сотрудничеству»: как Россия намерена взаимодействовать с Западом по афганскому вопросу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта для сотрудничества с Вашингтоном, Брюсселем, а также с Североатлантическим альянсом по вопросу афганского урегулирования. Однако, по его словам, ключевую ответственность за восстановление республики должны нести партнёры из НАТО. Министр напомнил, что натовские войска находились в стране последние 20 лет, «выстраивая государство, которого нет». По мнению экспертов, готовность Москвы сотрудничать с западными партнёрами по Афганистану соответствует национальным интересам России, поскольку от ситуации в этой стране во многом зависит и обстановка в государствах Центральной Азии, которые находятся вблизи РФ. При этом, как отмечают аналитики, игнорирование афганской проблемы западными государствами может привести к разгулу терроризма и наркоторговли.

Москва открыта для сотрудничества с Вашингтоном, Брюсселем, а также с Североатлантическим альянсом по афганскому вопросу, однако ключевую ответственность за восстановление республики должны нести государства НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

«Мы открыты к сотрудничеству и с Соединёнными Штатами, и с Евросоюзом, да и с НАТО, собственного говоря, потому что я считаю, что страны НАТО, конечно, должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана. Они там 20 лет находились, выстраивая государство, которого нет», — отметил министр, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия РФ с западными партнёрами по Афганистану.

Лавров подчеркнул, что для Москвы очень важна стабильность на территории центральноазиатских соседей, и напомнил, что вскоре в российской столице пройдёт встреча по Афганистану.

«Мы сейчас будем проводить в Москве так называемый Московский формат — это все центральноазиатские страны, Иран, Китай, Пакистан, Индия, США, Россия и сами афганцы. Это шаг на пути к подготовке международной конференции, которую уже анонсируют, которая должна рассмотреть вопрос восстановления в Афганистане», — рассказал дипломат.

Глава МИД РФ также напомнил о принципиальной позиции Москвы, которая выступает «против переноса военной инфраструктуры из Афганистана, либо размещения новой военной инфраструктуры в центральноазиатских республиках» с целью нанесения при необходимости «загоризонтных ударов по Афганистану», которые могут превратить эти страны в «мишень для террористов».

«Необходимо совершенно другими методами бороться», — считает Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров

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Он также подчеркнул, что за судьбу беженцев «должны отвечать те, кто с этими конкретными людьми и сотрудничал».

«Сейчас многие уговаривают и Узбекистан, и Таджикистан, и Казахстан: возьмите на пару месяцев беженцев, а потом мы их себе заберём, нам надо на них документы оформить. Если они многие годы сотрудничали с западными странами — с американцами и другими, — неужели надо два месяца оформлять документы? Это не очень корректная вещь», — сказал министр.

Политический контекст

Ранее Лавров подчёркивал, что Москва не собирается нести ответственность за возможные миграционные кризисы, вызванные действиями Запада.

«Когда Евросоюз понял, что это бремя (нелегальные мигранты. — RT) для него слишком тяжёлое, то он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а что было нами осуждено», — сообщил Лавров журналистам по итогам совместного заседания глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, до этого Евросоюз предложил организовать международный форум, посвящённый вопросу о расселении афганских беженцев. По мнению Брюсселя, решение миграционного кризиса «должно быть международным», поскольку последствия возникшей в Афганистане ситуации являются глобальными.

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Стоит отметить, что риски нового миграционного кризиса и угрозы террористической опасности выросли после того, как США стремительно эвакуировали свои войска из Афганистана. Об уходе из республики вскоре сообщили и другие страны западной коалиции.

Как отметил Лавров 25 сентября, поспешный вывод войск Соединённых Штатов и других стран НАТО «осуществлялся без осмысления последствий». По его словам, в Афганистане осталось много оружия.

«Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях», — отметил российский министр.

Он также напомнил, что «Талибан»* провозгласил свою «нацеленность бороться с экстремизмом, терроризмом, включая ИГ** и «Аль-Каиду»***, не проецировать нестабильность на своих соседей».

Кабул

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Как подчеркнул Лавров, сейчас самое главное, «чтобы эти обещания выполнялись». Он добавил, что ведущий приоритет для Москвы — не допустить распространения экстремизма на соседние страны и сохранения террористических угроз на афганской территории.

«Будем всячески поддерживать решимость талибов, о которой они заявили, бороться с ИГИЛ и другими террористическими группировками, добиваться, чтобы она воплотилась в практические шаги», — сказал глава дипведомства.

«Роль РФ сложно переоценить»

По мнению экспертов, готовность российской стороны сотрудничать с США, ЕС и НАТО по Афганистану отвечает национальным интересам РФ, поскольку от ситуации в исламской республике будет зависеть и обстановка в странах Центральной Азии, которые находятся вблизи границ России.

«Москва имеет колоссальное влияние в регионе, у неё тесные связи со многими центральноазиатскими государствами. Именно благодаря помощи российских военных Таджикистану удаётся выполнять функцию некоторого барьера перед лицом террористической угрозы, наркоторговли и волны беженцев. Роль РФ в переговорах с международными партнёрами по афганскому вопросу сложно переоценить. Россия выступает своего рода медиатором стабилизационных процессов в регионе», — подчеркнул член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в разговоре с RT.

При этом он отметил, что вести переговоры с Вашингтоном и НАТО по афганскому вопросу Москве будет непросто.

«Что касается НАТО, то с блоком у Москвы сейчас крайне сложные отношения, координация действий сторон, можно сказать, отсутствует. Альянс действует исключительно провокационно по отношению к РФ, а на это Москва не может отвечать доверием», — пояснил эксперт.

По его словам, сложность ситуации заключается в том, что именно США должны нести основную ответственность за восстановление Афганистана, поскольку из-за их действий обстановка в исламской республике сейчас близка к катастрофической.

«Соединённые Штаты выступали якобы защитниками демократических ценностей в Афганистане, 20 лет вкладывали деньги в афганскую войну, имели там колоссальное военное присутствие. Однако демократию они там так и не построили. При этом США привыкли, что дивиденды от успешных, с их точки зрения, шагов коллективного Запада получают они, а вот последствия провала должно почему-то расхлёбывать всё международное сообщество», — пояснил эксперт.

В свою очередь, руководитель группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Сергей Уткин заметил, что нынешняя ситуация в Афганистане — результат деятельности не только США, но и НАТО. При этом западные страны могут попытаться переложить ответственность за происходящее в республике на Россию и другие государства, считает аналитик.

«Свои обязательства перед афганским народом Соединённые Штаты и государства альянса могут прикрыть красивыми заявлениями. Да и для других стран, которые активно вовлекались в афганскую кампанию, может оказаться более удобным несколько подзабыть о происходящем в республике. Однако с беженцами им всё равно придётся научиться работать, в том числе интегрировать их в своё общество. Именно миграционный вопрос является темой, максимально объединяющей все стороны переговорного процесса по Афганистану. Если потоки беженцев станут ещё более интенсивными, они пойдут через Центральную Азию — регион, который крайне небезразличен России», — отметил аналитик в беседе с RT.

Вывод американских войск из Афганистана

Reuters

© U.S. Army/Master Sgt. Alex Burnett

Кроме того, одним из наиболее актуальных вопросов становится выстраивание политики в отношении тех, кто реально контролирует ситуацию в Афганистане, считает Уткин.

«Поэтому диалог между разными центрами принятия решений в лице России, США, ЕС и НАТО неизбежен. У всех этих сторон есть такая необходимость. Несмотря на существующие противоречия по самым разным вопросам, необходимо координировать действия по афганской проблеме. Россия довольно далеко продвинулась в диалоге с талибами. И это некая стартовая площадка, которая позволяет привлечь и других, чтобы они в той или иной степени подключились к этим переговорам. Речь идёт о том, чтобы найти общий язык и определить красные линии, которые нельзя пересекать», — рассуждает эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.