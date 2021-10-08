Лавров отметил важность московского саммита по Афганистану

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Встреча по Афганистану в Москве является шагом на пути к международной конференции, на которой планируется обсудить восстановление страны. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров отметил важность московского саммита по Афганистану
  • AP

«Мы сейчас будем проводить в Москве так называемый Московский формат — это все центральноазиатские страны, Иран, Китай, Пакистан, Индия, США, Россия и сами афганцы. Это шаг на пути к подготовке международной конференции, которую уже анонсируют, которая должна рассмотреть вопрос восстановления в Афганистане», — рассказал он на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Ранее официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь сообщил, что в КНР получили приглашение принять участие во встрече в Московском формате по Афганистану, которая намечена на 20 октября.

Как сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Россия пригласила представителей «Талибана»* принять участие во встрече.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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