Китай получил приглашение на встречу по Афганистану в Москве
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- РИА Новости
«Могу подтвердить, что Китай уже получил приглашение российской стороны», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что Пекин поддерживает контакты и координацию с Москвой и всеми вовлечёнными сторонами по этому вопросу.
Московский формат проводится на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.
Как сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Россия пригласила представителей «Талибана»* принять участие во встрече.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.