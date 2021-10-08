Китай получил приглашение на встречу по Афганистану в Москве

Китай получил приглашение принять участие во встрече в московском формате по Афганистану, которая намечена на 20 октября, сообщил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

«Могу подтвердить, что Китай уже получил приглашение российской стороны», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Пекин поддерживает контакты и координацию с Москвой и всеми вовлечёнными сторонами по этому вопросу.

Московский формат проводится на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

Как сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Россия пригласила представителей «Талибана»* принять участие во встрече.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.