В МИД России выразили обеспокоенность ростом активности ИГ в Афганистане

Москва обеспокоена ростом активности террористической организации ИГ* в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы обеспокоены ростом активности террористической группировки ИГИЛ* в Афганистане», — сказала она на брифинге.

Захарова напомнила, что террористы совершили атаку на мечеть в Кабуле, в результате которой погибли 20 человек.

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Кабуле Евгений Егоров заявил, что группу террористов ИГ ликвидировали рядом со зданием российской дипмиссии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.