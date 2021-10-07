В МИД России выразили обеспокоенность ростом активности ИГ в Афганистане
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«Мы обеспокоены ростом активности террористической группировки ИГИЛ* в Афганистане», — сказала она на брифинге.
Захарова напомнила, что террористы совершили атаку на мечеть в Кабуле, в результате которой погибли 20 человек.
Ранее пресс-секретарь российского посольства в Кабуле Евгений Егоров заявил, что группу террористов ИГ ликвидировали рядом со зданием российской дипмиссии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.