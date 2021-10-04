Посольство России сообщило о ликвидации возле дипмиссии группы ИГ в Кабуле

Группу террористов ИГ* ликвидировали рядом со зданием российского посольства в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Евгений Егоров.

«Сегодня в обед слышались автоматные очереди из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Талибы** ликвидировали пять игиловцев, ещё трое им сдались», — приводит РИА Новости его слова.

Егоров отметил, что информации о возможной акции террористов против российского посольства на данный момент нет.

«Но при любом развитии событий посольство надёжно защищено как снаружи, так и изнутри», — добавил дипломат.

3 октября сообщалось, что несколько человек погибли в результате взрыва в людном месте рядом с мечетью в Кабуле во время молитвенной церемонии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.