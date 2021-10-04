Посольство России сообщило о ликвидации возле дипмиссии группы ИГ в Кабуле

Короткая ссылка
Группу террористов ИГ* ликвидировали рядом со зданием российского посольства в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Евгений Егоров.
Посольство России сообщило о ликвидации возле дипмиссии группы ИГ в Кабуле
  • Reuters

«Сегодня в обед слышались автоматные очереди из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Талибы** ликвидировали пять игиловцев, ещё трое им сдались», — приводит РИА Новости его слова.

Егоров отметил, что информации о возможной акции террористов против российского посольства на данный момент нет.

«Но при любом развитии событий посольство надёжно защищено как снаружи, так и изнутри», — добавил дипломат.

3 октября сообщалось, что несколько человек погибли в результате взрыва в людном месте рядом с мечетью в Кабуле во время молитвенной церемонии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить