Взрыв произошёл рядом с мечетью в Кабуле во время церемонии прощания с матерью Муджахида

Взрыв произошёл в людном месте рядом с мечетью в Кабуле во время молитвенной церемонии, погибли несколько человек. Об этом сообщил представитель «Исламского эмирата» Забиулла Муджахид.

В заявлении Муджахида в Twitter утверждается, что взрыв произошёл недалеко от мечети Ид-Гах.

Как сообщает Al Jazeera, это случилось в момент поминальной службы по умершей матери Забиуллы Муджахида.

По данным агентства AFP, которое ссылается на представителя МВД Кари Сайеда Хости, по меньшей мере двое гражданских погибли, ещё три человека получили ранения. При этом владелец магазина Ахмадулла, который находится рядом с местом событий, рассказал, что «слышал звук выстрела, сопровождавшийся стрельбой».

Вместе с тем источник РИА Новости сообщает, что число погибших при взрыве составляет 12, а пострадали 32 человека.

Представитель «Талибана»* Билал Карими в беседе с Associated Press отметил, что талибы не пострадали при атаке. Агентство напоминает, что пока никто не взял на себя ответственность за нападение, однако с момента захвата талибами власти в стране возросла активность «Исламского государства»**.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.