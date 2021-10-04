МИД России призвал продолжать искоренение терроризма в Афганистане
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- РИА Новости
Об этом сообщается в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
«Осуждаем совершённый группировкой ИГИЛ 3 октября теракт у входа в мечеть в центре афганской столицы. В результате теракта, по предварительным данным, погибли 19 мирных жителей, более 30 человек ранены», — указывается в заявлении.
В МИД выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте.
«Отмечаем необходимость продолжения усилий, направленных на искоренение терроризма в Афганистане», — добавили в министерстве.
Ранее пресс-секретарь российского посольства в Кабуле Евгений Егоров заявил, что группу террористов ИГ ликвидировали рядом со зданием российской дипмиссии.
3 октября сообщалось, что несколько человек погибли в результате взрыва в людном месте рядом с мечетью в Кабуле во время молитвенной церемонии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.