МИД России призвал продолжать искоренение терроризма в Афганистане

МИД России осудил теракт боевиков ИГ*, совершённый у входа в мечеть в Кабуле, и призвал продолжать усилия по искоренению терроризма в Афганистане.

Об этом сообщается в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«Осуждаем совершённый группировкой ИГИЛ 3 октября теракт у входа в мечеть в центре афганской столицы. В результате теракта, по предварительным данным, погибли 19 мирных жителей, более 30 человек ранены», — указывается в заявлении.

В МИД выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте.

«Отмечаем необходимость продолжения усилий, направленных на искоренение терроризма в Афганистане», — добавили в министерстве.

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Кабуле Евгений Егоров заявил, что группу террористов ИГ ликвидировали рядом со зданием российской дипмиссии.

3 октября сообщалось, что несколько человек погибли в результате взрыва в людном месте рядом с мечетью в Кабуле во время молитвенной церемонии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.