В МИД призвали власти Афганистана обеспечить безопасность российских дипломатов

Москва призывает правительство Афганистана принять дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников российского посольства и российских граждан на территории страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат отметила встревоженность Москвы в связи с деятельностью ИГИЛ* в районе расположения посольства России в Кабуле.

«Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан», — сказала она на брифинге.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов ранее заявил, что Россия пригласила представителей «Талибана»** принять участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.