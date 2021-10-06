«Груз ответственности за это лежит на Вашингтоне»: Лавров об экономических проблемах Афганистана

В среду, 6 октября, в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы ядерной сделки, ситуацию в Закавказье, а также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.