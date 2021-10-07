В Евросоюзе приняли 22 тысячи беженцев из Афганистана

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Евросоюз принял 22 тыс. афганцев, которые покинули страну после прихода к власти радикального движения «Талибан»*, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
В Евросоюзе приняли 22 тысячи беженцев из Афганистана
  • РИА Новости

«Европейский союз уже эвакуировал и обеспечил защиту 22 тыс. афганцев. Но ещё остаётся длинный список тех, кто должен быть эвакуирован», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Йоханссон, в ближайшее время Евросоюз должен обеспечить эвакуацию из Афганистана людей, которые сталкиваются с наибольшими рисками после смены власти в стране.

«У нас есть моральные обязательства, и мы в соответствии с нашими международными обещаниями должны защитить тех афганцев, которые находятся в опасности», — подчеркнула она.

Ильва Йоханссон добавила, что за координацией эвакуации и расселением афганцев по странам ЕС будет следить Еврокомиссия.

Член Национального собрания Франции Жозе Эврар ранее поднял вопрос о безопасности в стране в связи с тем, что республика приняла несколько тысяч беженцев из Афганистана, некоторые из которых, по его словам, «близки к талибам».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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