Во Франции подняли вопрос безопасности на фоне ситуации с афганскими беженцами

Член Национального собрания Франции Жозе Эврар поднял вопрос о безопасности в стране в связи с тем, что республика уже приняла несколько тысяч беженцев из Афганистана, некоторые из которых, по его словам, «близки к талибам*». Своё мнение по этому вопросу парламентарий изложил в обращении к главе французского МВД Жеральду Дарманену. RT ознакомился с документом.

Как отметил Эврар, в связи с захватом власти в Афганистане движением «Талибан» многие государства выразили готовность принять беженцев из этой страны. По словам депутата, только Франция эвакуировала более 3 тыс. человек, в числе которых 2,6 тыс. граждан Афганистана.

Вместе с тем парламентарий напомнил, что в конце августа выяснилось, что среди прибывших на французскую территорию беженцев были пятеро афганцев, которые «поддерживали тесные связи с талибами».

«Один из них даже позволил себе покинуть зону наблюдения, куда его поместила Генеральная дирекция внутренней безопасности, в результате чего получил десять месяцев тюрьмы условно», — уточнил депутат.

В связи с этим Эврар поинтересовался у главы МВД, как тот может гарантировать французам, что их страна не примет людей, «которые могут совершить теракты на её территории», а также что у прибывающих в страну беженцев нет связей с талибами.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз призывает решать вопрос по расселению афганских беженцев на международном форуме.

По словам политика, решением этого вопроса должны заниматься не только страны ЕС, но и все, кто участвовал в операции США и НАТО.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.