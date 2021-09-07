WP: Белый дом запросил у конгресса США средства на расселение афганцев

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В Белом доме запросили у конгресса США средства, необходимые на финансирование ряда нужд, в том числе на восстановительные работы после стихийных бедствий и расселение афганских беженцев.
WP: Белый дом запросил у конгресса США средства на расселение афганцев
  • Reuters

Об этом информирует газета The Washington Post.

Административно-бюджетное управление Белого дома представило законодателям соответствующий срочный запрос.

Как отмечается, администрация США рассчитывает получить $6,4 млрд на финансирование прилагаемых усилий по расселению афганских беженцев.

По данным газеты, $14 млрд запрошены на проведение восстановительных работ после различных стихийных бедствий в стране.

Ещё $10 млрд требуется на устранение ущерба, который был нанесён ураганом «Ида».

Ранее в Государственном департаменте США назвали число афганцев, которых США приняли на своей территории после эвакуации из Кабула и проведения соответствующих процедур проверки за рубежом.

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