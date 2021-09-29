«В полной зависимости от США»: как на Украине готовятся принять тысячи афганских беженцев
- РИА Новости
Украина готовится принять беженцев из Афганистана. Об этом сообщили опрошенные RT источники в украинских политических кругах. Однако, по их словам, Киев сможет создать афганцам только такие условия, которые в итоге вынудят беженцев покинуть страну.
«Их расселят, снимут красивые ролики, а потом выплатят минимальную помощь и предложат низкооплачиваемую работу. Большинство беженцев — это высокооплачиваемые специалисты, которые работали с международными организациями. Поэтому они будут пытаться побыстрее уехать», — заявил в беседе с RT представитель партии «Слуга народа».
Источник RT в кабинете министров Украины сообщил, что Киев создаст такую систему, при которой свои сложности после переселения афганские беженцы будут решать самостоятельно. По словам собеседника RT, такая ситуация уже наблюдается с теми, кто прибыл из Афганистана на Украину.
«Часть беженцев, которых Киев уже принял, имеют украинские паспорта. Они вернулись в страну без денег, а некоторые — без документов. Помочь им — это не добрая воля руководства страны, а её обязанность. Однако о том, какую помощь им могут оказать, можно спросить у беженцев из Донбасса, которые решают свои проблемы самостоятельно. То же самое будет и с новоприбывшими», — отметил представитель кабмина.
Ранее о планах организовать на Украине лагерь для 5 тыс. беженцев из Афганистана заявлял советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, деньги на это будут выделяться, скорее всего, из госбюджета Украины.
«Пять тысяч (афганских беженцев — RT.) мы точно выдержим за собственный бюджет, не бог весть что. Опять же, это надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала в западной коалиции, знает языки и часто она образована гораздо больше, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы будет их использовать как переводчиков и так далее», — сообщил он в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV.
По словам Арестовича, если Украина хочет в ЕС и НАТО, а также быть частью Запада, то принятие афганских беженцев — «это часть бремени белого человека».
«Украинцы начинают догадываться, что вступление в ЕС и НАТО — это не просто плюшки бесконечные, а это ещё разделение с ними тягот и забот, которые у них по всему миру», — отметил советник главы офиса президента Украины.
Тюремная инициатива
Ранее украинские СМИ обнародовали письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского, адресованное премьер-министру страны Денису Шмыгалю, в котором сообщается, что Киев ожидает прибытия пяти тысяч афганцев и планирует их большую часть размещать в закрытых пенитенциарных учреждениях.
Речь шла о Бучанской исправительной колонии №85 в городе Ирпень Киевской области и в «Ирпенском исправительном центре» № 132.
На содержание беженцев из Афганистана уйдёт 264 млн гривен в год (более 720 млн руб), пишет Монастырский. На зарплату персоналу (100 человек), который будет их обслуживать — 280 млн (более 764 млн руб). Капитальный ремонт колонии и исправительного центра, по данным главы МВД, будет стоить ещё около 100 млн гривен (почти 273 млн руб).
О готовности приютить значительное число беженцев из Афганистана сообщала после этого и Государственная миграционная служба Украины.
- Государственная миграционная служба Украины
- © Wikimedia
«Учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, Украина, как и любая европейская страна, должна быть готова к тому, чтобы принять значительное количество мигрантов», — заявили в ведомстве агентству «Украинские новости».
Впрочем, миграционная служба не уточнила, о каком числе афганских беженцев идёт речь.
Министерство юстиции позже подтвердило планы Киева разместить беженцев в закрытых пенитенциарных учреждениях. Однако, как уточнила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в эфире телеканала «Дом», ведомство предложило для этого Черниговскую и Кременчугскую колонии.
«Они закрыты не так давно. Это говорит о том, что в них чисто теоретически намного дешевле жизнедеятельность возобновить. Возобновить системы отопления, системы водоснабжения и так далее», — пояснила замминистра.
По её словам, окончательного решения о предоставлении помещений для беженцев ещё нет.
По данным источника RT в Министерстве социальной политики Украины, «жить в бывших колониях, где на одного человека приходится 4 кв. м, не хотят даже граждане Афганистана».
«Кроме того, на Украине им сложно оформить документы и получить работу, поэтому афганцы мечтают уехать в третьи страны. Это понимают и украинские чиновники, поэтому не спешат создавать беженцам нормальные условия. А под эти цели выделят средства, которые можно неплохо освоить», — сказал собеседник RT, подчеркнув, что вся эта затея Киева вокруг приёма афганцев нацелена на то, чтобы «улучшить свой имидж в глазах США и стран ЕС».
«Расплачиваться будут сателлиты»
Напомним, Киев заявил о готовности принять беженцев из Афганистана на фоне нестабильной ситуации после вывода военных США и НАТО.
По мнению экспертов, Вашингтон не торопится принимать на своей территории большое количество афганцев, направляя их в другие страны.
Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT, готовность Украины принимать на своей территории граждан Афганистана лишний раз свидетельствует о том, что Киев находятся «в полной зависимости от США» и намерен выполнять любые их требования. Американские власти цинично решают свои проблемы за счёт других стран, в том числе и Украины, добавил аналитик.
«Вашингтон обращался с просьбой принять афганских беженцев ко многим государствам мира, включая страны Евросоюза. Но там к этому отнеслись очень прохладно и данную идею не поддержали. Украина стала одной из немногих государств, которые с радостью на это откликнулись, хотя для неё это будет непомерное бремя, учитывая, что в стране и без того сложное экономическое положение, ожидаются повышенные цен за ЖКХ. А тут ещё дополнительная серьёзная нагрузка. В связи с этим можно констатировать, что Киев не по своей воле хочет принять беженцев, а по воле Вашингтона», — заявил эксперт.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк выступает с аналогичной позицией. Как сообщил он в комментарии RT, Украина готова выполнять любые, даже самые абсурдные задания США.
«Киеву сейчас не до афганских беженцев. Абсолютно очевидно, что страна не обладает значимыми резервами для принятия пяти тысяч человек. В данном случае именно Вашингтон стоит за этим решением», — отметил он.
Но даже при всём желании угодить США, украинские власти своими намерениями разместить беженцев в тюрьмах в буквальном смысле проваливают задание американских партнёров, полагает Данюк.
«Украина даже в этой ситуации остаётся страной, которая не может нормально выполнить поручения старших товарищей из-за океана. Киев транслирует, что готов стать частью западного мира при отсутствии какой-либо инфраструктуры для этого. Поэтому в ход идут уже даже тюрьмы», — сказал эксперт.
Оленченко считает, что планы Украины размещать афганцев именно в колониях точно не стоит расценивать как знак высочайшего к ним доверия со стороны Вашингтона и Киева.
«Но на публике украинские политики, конечно, утверждают, что с афганскими беженцами не будет никаких проблем», — сказал он.
- Кабул
- Reuters
Как отметил Оленченко, ситуация вокруг приёма афганских беженцев Украиной является показательной, учитывая, что большое число временно перемещённых лиц из Донбасса годами не могут получить от государства помощи, а местное украинское население выступает категорически против наплыва афганцев.
«Киев, пытаясь угодить США, совершенно не оглядывается ни на негативные последствия для страны, ни на нужды населения», — заметил аналитик.
По словам Данюка, подобного рода практика, которая заключается «в навешивании беженцев» на другие страны, в частности, на Украину, лишний раз доказывает, что США не планируют и никогда не планировали принимать колоссальный поток граждан Афганистана.
«Вашингтон хочет решить проблему за счёт других государств. И все эти беженцы так и останутся на территории третьих стран или же направятся спустя какое-то время в Европу. США оставили после себя в Афганистане хаос, создали огромные миграционные потоки, а расплачиваться за это будут их сателлиты, в том числе Украина», — заключил эксперт.
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