«В полной зависимости от США»: как на Украине готовятся принять тысячи афганских беженцев

Киев готовится принять тысячи афганских беженцев, сообщили опрошенные RT источники в украинских политических кругах. Ранее о таких планах заявляли в офисе президента Украины, подчёркивая, что деньги на содержание 5 тыс. афганцев будут выделяться, скорее всего, из госбюджета страны. При этом, как сообщили в украинском Минюсте, расселять афганцев намерены в закрытых колониях. По мнению экспертов, за решением Киева принять беженцев стоит Вашингтон, поскольку у самой Украины проблем хватает и без этого. Но, чтобы угодить США, украинские власти готовы идти против интересов собственной страны, заявили аналитики.

Украина готовится принять беженцев из Афганистана. Об этом сообщили опрошенные RT источники в украинских политических кругах. Однако, по их словам, Киев сможет создать афганцам только такие условия, которые в итоге вынудят беженцев покинуть страну.

«Их расселят, снимут красивые ролики, а потом выплатят минимальную помощь и предложат низкооплачиваемую работу. Большинство беженцев — это высокооплачиваемые специалисты, которые работали с международными организациями. Поэтому они будут пытаться побыстрее уехать», — заявил в беседе с RT представитель партии «Слуга народа».

Источник RT в кабинете министров Украины сообщил, что Киев создаст такую систему, при которой свои сложности после переселения афганские беженцы будут решать самостоятельно. По словам собеседника RT, такая ситуация уже наблюдается с теми, кто прибыл из Афганистана на Украину.

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«Часть беженцев, которых Киев уже принял, имеют украинские паспорта. Они вернулись в страну без денег, а некоторые — без документов. Помочь им — это не добрая воля руководства страны, а её обязанность. Однако о том, какую помощь им могут оказать, можно спросить у беженцев из Донбасса, которые решают свои проблемы самостоятельно. То же самое будет и с новоприбывшими», — отметил представитель кабмина.

Ранее о планах организовать на Украине лагерь для 5 тыс. беженцев из Афганистана заявлял советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, деньги на это будут выделяться, скорее всего, из госбюджета Украины.

«Пять тысяч (афганских беженцев — RT.) мы точно выдержим за собственный бюджет, не бог весть что. Опять же, это надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала в западной коалиции, знает языки и часто она образована гораздо больше, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы будет их использовать как переводчиков и так далее», — сообщил он в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV.

По словам Арестовича, если Украина хочет в ЕС и НАТО, а также быть частью Запада, то принятие афганских беженцев — «это часть бремени белого человека».

«Украинцы начинают догадываться, что вступление в ЕС и НАТО — это не просто плюшки бесконечные, а это ещё разделение с ними тягот и забот, которые у них по всему миру», — отметил советник главы офиса президента Украины.

Тюремная инициатива

Ранее украинские СМИ обнародовали письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского, адресованное премьер-министру страны Денису Шмыгалю, в котором сообщается, что Киев ожидает прибытия пяти тысяч афганцев и планирует их большую часть размещать в закрытых пенитенциарных учреждениях.

Речь шла о Бучанской исправительной колонии №85 в городе Ирпень Киевской области и в «Ирпенском исправительном центре» № 132.

На содержание беженцев из Афганистана уйдёт 264 млн гривен в год (более 720 млн руб), пишет Монастырский. На зарплату персоналу (100 человек), который будет их обслуживать — 280 млн (более 764 млн руб). Капитальный ремонт колонии и исправительного центра, по данным главы МВД, будет стоить ещё около 100 млн гривен (почти 273 млн руб).

О готовности приютить значительное число беженцев из Афганистана сообщала после этого и Государственная миграционная служба Украины.

Государственная миграционная служба Украины

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«Учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, Украина, как и любая европейская страна, должна быть готова к тому, чтобы принять значительное количество мигрантов», — заявили в ведомстве агентству «Украинские новости».

Впрочем, миграционная служба не уточнила, о каком числе афганских беженцев идёт речь.

Министерство юстиции позже подтвердило планы Киева разместить беженцев в закрытых пенитенциарных учреждениях. Однако, как уточнила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в эфире телеканала «Дом», ведомство предложило для этого Черниговскую и Кременчугскую колонии.

«Они закрыты не так давно. Это говорит о том, что в них чисто теоретически намного дешевле жизнедеятельность возобновить. Возобновить системы отопления, системы водоснабжения и так далее», — пояснила замминистра.

По её словам, окончательного решения о предоставлении помещений для беженцев ещё нет.

По данным источника RT в Министерстве социальной политики Украины, «жить в бывших колониях, где на одного человека приходится 4 кв. м, не хотят даже граждане Афганистана».

«Кроме того, на Украине им сложно оформить документы и получить работу, поэтому афганцы мечтают уехать в третьи страны. Это понимают и украинские чиновники, поэтому не спешат создавать беженцам нормальные условия. А под эти цели выделят средства, которые можно неплохо освоить», — сказал собеседник RT, подчеркнув, что вся эта затея Киева вокруг приёма афганцев нацелена на то, чтобы «улучшить свой имидж в глазах США и стран ЕС».

«Расплачиваться будут сателлиты»

Напомним, Киев заявил о готовности принять беженцев из Афганистана на фоне нестабильной ситуации после вывода военных США и НАТО.

По мнению экспертов, Вашингтон не торопится принимать на своей территории большое количество афганцев, направляя их в другие страны.

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT, готовность Украины принимать на своей территории граждан Афганистана лишний раз свидетельствует о том, что Киев находятся «в полной зависимости от США» и намерен выполнять любые их требования. Американские власти цинично решают свои проблемы за счёт других стран, в том числе и Украины, добавил аналитик.

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«Вашингтон обращался с просьбой принять афганских беженцев ко многим государствам мира, включая страны Евросоюза. Но там к этому отнеслись очень прохладно и данную идею не поддержали. Украина стала одной из немногих государств, которые с радостью на это откликнулись, хотя для неё это будет непомерное бремя, учитывая, что в стране и без того сложное экономическое положение, ожидаются повышенные цен за ЖКХ. А тут ещё дополнительная серьёзная нагрузка. В связи с этим можно констатировать, что Киев не по своей воле хочет принять беженцев, а по воле Вашингтона», — заявил эксперт.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк выступает с аналогичной позицией. Как сообщил он в комментарии RT, Украина готова выполнять любые, даже самые абсурдные задания США.

«Киеву сейчас не до афганских беженцев. Абсолютно очевидно, что страна не обладает значимыми резервами для принятия пяти тысяч человек. В данном случае именно Вашингтон стоит за этим решением», — отметил он.

Но даже при всём желании угодить США, украинские власти своими намерениями разместить беженцев в тюрьмах в буквальном смысле проваливают задание американских партнёров, полагает Данюк.

«Украина даже в этой ситуации остаётся страной, которая не может нормально выполнить поручения старших товарищей из-за океана. Киев транслирует, что готов стать частью западного мира при отсутствии какой-либо инфраструктуры для этого. Поэтому в ход идут уже даже тюрьмы», — сказал эксперт.

Оленченко считает, что планы Украины размещать афганцев именно в колониях точно не стоит расценивать как знак высочайшего к ним доверия со стороны Вашингтона и Киева.

«Но на публике украинские политики, конечно, утверждают, что с афганскими беженцами не будет никаких проблем», — сказал он.

Кабул

Reuters

Как отметил Оленченко, ситуация вокруг приёма афганских беженцев Украиной является показательной, учитывая, что большое число временно перемещённых лиц из Донбасса годами не могут получить от государства помощи, а местное украинское население выступает категорически против наплыва афганцев.

«Киев, пытаясь угодить США, совершенно не оглядывается ни на негативные последствия для страны, ни на нужды населения», — заметил аналитик.

По словам Данюка, подобного рода практика, которая заключается «в навешивании беженцев» на другие страны, в частности, на Украину, лишний раз доказывает, что США не планируют и никогда не планировали принимать колоссальный поток граждан Афганистана.

«Вашингтон хочет решить проблему за счёт других государств. И все эти беженцы так и останутся на территории третьих стран или же направятся спустя какое-то время в Европу. США оставили после себя в Афганистане хаос, создали огромные миграционные потоки, а расплачиваться за это будут их сателлиты, в том числе Украина», — заключил эксперт.