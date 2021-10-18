НАТО включит вызовы со стороны Китая в стратегическую концепцию альянса

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Противодействие угрозе безопасности со стороны Китая войдёт в стратегическую концепцию НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times.
НАТО включит вызовы со стороны Китая в стратегическую концепцию альянса
  • AP

«НАТО — это союз Северной Америки и Европы, и этот регион сталкивается с глобальными вызовами: терроризмом, (угрозами в сфере. — RT) киберпространства, теперь также и подъёмом Китая», — заявил Столтенберг. 

По его словам, переосмысление целей западного альянса отражает геостратегический поворот США в Азию.

«Когда речь заходит об укреплении нашей коллективной обороны, речь также идёт о том, как справиться с ростом Китая», — заключил он.

По словам генсека, вопрос о защите союзников по НАТО от угроз со стороны Китая будет «тщательно» рассмотрен в новой доктрине альянса.

Ранее в ходе выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Лиссабоне генсек блока Йенс Столтенберг отметил, что сближение Китая с Россией, а также усиление Пекина угрожают Североатлантическому альянсу.

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