Зеленский прокомментировал дело против Порошенко о госизмене

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Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал предъявление подозрения экс-президенту страны Петру Порошенко по делу о государственной измене.

«Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Позднее адвокат бывшего президента Украины заявил, что его подзащитный не намерен приходить на допрос по данному делу 23 декабря.

Посольство США в Киеве заявило, что Соединённые Штаты внимательно следят за делом экс-президента Украины Петра Порошенко о государственной измене.

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