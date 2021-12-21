Зеленский прокомментировал дело против Порошенко о госизмене

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал предъявление подозрения экс-президенту страны Петру Порошенко по делу о государственной измене.

«Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Позднее адвокат бывшего президента Украины заявил, что его подзащитный не намерен приходить на допрос по данному делу 23 декабря.

Посольство США в Киеве заявило, что Соединённые Штаты внимательно следят за делом экс-президента Украины Петра Порошенко о государственной измене.