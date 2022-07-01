Вступаем/не вступаем: почему в Киеве не могут определиться с позицией по членству Украины в НАТО

У Украины нет какой-либо другой альтернативы, кроме как вступить в НАТО, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. По его словам, курс на интеграцию закреплён в Конституции и для отказа от него придётся пересматривать основной закон Украины. При этом Данилов признал, что в Киеве нет единой позиции в отношении перспективы членства страны в блоке. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что «охладел» к этой идее. Между тем эксперты отмечают, что, несмотря на военную поддержку Киева, в альянсе открыто заявляют об отсутствии стремления принять Украину в свои ряды. При этом аналитики допускают, что взгляды в НАТО могут измениться в одночасье, если это будет соответствовать их текущей конъюнктуре.

Вступлению Украины в НАТО нет альтернативы, заявил в эфире телеканала NTA секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Другого варианта у нас на сегодняшний день нет и не существует. Более того, этот вариант записан в нашей Конституции… Если кто-то хочет поменять эту ситуацию, нужно понимать, что тогда нужно будет менять нашу Конституцию», — сказал он.

При этом Данилов заметил, что в Киеве по этому вопросу отсутствует единая позиция, в связи с чем заявил, что «каждый должен отвечать» за свои слова сам.

Членство преткновения

Напомним, курс на вступление Украины в НАТО был закреплён в Конституции страны в феврале 2019 года по инициативе Петра Порошенко, который на тот момент занимал пост президента страны. В преамбуле основного закона Украины появилась формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евро-атлантического курса Украины».

Приверженность выбранному курсу постоянно подчёркивали в Киеве и требовали от Брюсселя не затягивать с включением страны в Североатлантический блок. Однако, несмотря на требование президента Украины Зеленского ускорить принятие страны в НАТО, единственным шагом в направлении членства для Украины за последние годы стало наделение её статусом участника Партнёрства расширенных возможностей НАТО в 2020 году.

Отсутствие конкретных обещаний со стороны альянса и его позиция отказа от прямого вмешательства в противостояние Украины с Россией после начала спецоперации несколько скорректировало риторику Киева. 8 марта Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что он якобы «охладел» к идее вступления Украины в НАТО. В свою очередь, спикер парламента Руслан Стефанчук 18 марта в эфире телеканала «1+1» допустил, что руководство страны может и вовсе пересмотреть пункт Конституции об интеграции в альянс, если возникнет такая необходимость.

Также по теме Политические манёвры: почему в Киеве возложили частичную ответственность за спецоперацию РФ на экс-президента Порошенко Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вина за нынешнюю ситуацию в стране частично лежит на...

А в конце марта украинская делегация на переговорах в Стамбуле даже передала российской стороне проект договора, в который включила пункт о внеблоковом статусе страны и отказе размещения на её территории иностранных военных баз и войск.

Отказ украинских властей форсировать вопрос о присоединении к альянсу в интервью газете Financial Times 25 июня подтвердил и заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Члены НАТО отказали нам в нашем желании (стать членом альянса. — RT). В этом направлении мы воздержимся от каких-либо шагов», — сказал чиновник.

А через несколько дней в комментарии агентству Bloomberg Жовква вынужден был признать, что в блоке уже напрямую говорят о нежелании принимать Украину в свои ряды. «Вы не член (альянса. — RT), потому что вы нам не нужны», — посетовал Жовква.

При этом, как отмечают эксперты, единой позиции в Киеве по отношению к членству страны в НАТО всё же не наблюдается. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью французской радиостанции RFI 29 июня заявил, что страна не отказывается от своего намерения вступить в блок, хотя скорость этого процесса и не зависит от неё.

«Присоединение к НАТО предусмотрено Конституцией Украины…, но чтобы Украина вступила в НАТО, одного желания мало, нужно, чтобы и НАТО этого хотело. Но что касается НАТО, с начала войны организация ни разу не подала знака в пользу интеграции», — сказал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите НАТО в Мадриде

AP

© Manu Fernandez

В тот же день Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита Североатлантического блока счёл нужным напомнить, что страны Восточной Европы всегда выступали за предоставление Украине членства в НАТО.

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина ещё недостаточно заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен?», — заявил он.

В связи с этим Зеленский потребовал от альянса не только гарантий безопасности для страны, но и место «в общем пространстве безопасности».

«И речи не шло»

Несмотря на декларируемую НАТО политику открытых дверей, в блоке действительно не все хотят видеть Украину в своих рядах. Об отсутствии консенсуса по этому вопросу среди участников альянса ещё в ноябре прошлого года говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 3 марта в интервью немецкому телеканалу ZDF, что не принимать Украину в ряды альянса «было верным решением».

Также по теме «Используют Украину как таран»: почему на Западе не готовы предоставить Киеву серьёзные гарантии безопасности Украина продолжает добиваться от своих западных партнёров гарантий безопасности, настаивая на том, чтобы они были созвучны Пятой...

А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TF1 10 марта и вовсе признал ошибочность западных обещаний Украине по поводу интеграции в НАТО.

«Были моменты, когда мы предлагали шаги, которые мы, наверное, на самом деле не были способны реализовать на практике — включая, например, обещание взять в НАТО Украину и Грузию, что так и не было сделано», — сказал он.

В очередной раз отсутствие планов по представлению Украине места в рядах альянса подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 30 июня на пресс-конференции в Мадриде, где проходил саммит альянса, он заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было даже близко возможным.

«Даже и речи не шло о том, что в ближайшем обозримом будущем Украина вступит в НАТО. Все это знали. Это было совершенно нереально», — подчеркнул политик.

Ориентируясь на повестку

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что отсутствие у Киева единой линии в отношении перспектив вступления Украины в НАТО связано с постоянно меняющейся военно-политической повесткой.

«На позицию украинских властей влияет развитие военно-политической обстановки в стране и указания, которые они получают от НАТО и США. В зависимости от этого позиция Киева постоянно колеблется, в связи с чем мы видим диаметрально противоположные заявления от истеблишмента. Так что все эти рассуждения «вступаем/не вступаем» носят исключительно тактический характер», — пояснил в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Его точку зрения разделяет и старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис. По его словам, решающую роль в определении настроений Киева играют инструкции, которые он получает от западных партнёров.

«Ряд западных политиков довольно недвусмысленно дают понять, что Украину в альянсе не ждут. Тем более что они уже на практическом опыте убедились, что статус страны является красной линией для России, а дальнейшего усугубления отношений с Москвой европолитики всё же не хотят», — сказал аналитик.

Флаги ЕС и Украины

Gettyimages.ru

© Pierre Crom

При этом Ермаков допустил, что взгляды НАТО на членство Украины со временем могут измениться, если это будет отвечать интересам блока.

«Тут важны детали и нюансы. Ведь НАТО не отказывается от политики открытых дверей, хотя и не торопится раздавать всем желающим пропуск в свои ряды. В этом отношении показательны итоги мадридского саммита, где было подтверждено, что НАТО и дальше намерено расширяться, и будет исходить в этом вопросе из соображений целесообразности», — отметил эксперт.

На данный момент Украина не представляет для альянса интереса в качестве члена НАТО, так как блок вполне устраивает её роль буферной зоны между ним и Россией, уточнил Ермаков. Однако когда-то НАТО обещало России не расширяться на восток и своего слова не сдержало, напомнил эксперт.

«Так что гипотетически такая ситуация может возникнуть снова. Гарантий в альянсе по неприсоединению Украины к себе никто не даёт. Наоборот, антироссийская деятельность на её территории была только активизирована. И это одна из причин, по которой Россия начала свою спецоперацию на Украине — мы не можем допустить повторения ситуации, угрожающей нашей безопасности», — резюмировал Ермаков.