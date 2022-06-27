«В корыстных целях»: почему в Лондоне заявили об угрозе нестабильности в случае урегулирования конфликта на Украине

Попытки оперативно разрешить конфликт на Украине создадут нестабильность и усилят позиции России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Москва в этом случае якобы получит возможность манипулировать другими странами и международными рынками. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «чудовищным» высказывание Джонсона, а также констатировала, что британские власти не впервые пытаются эксплуатировать тему «российской угрозы», чтобы переключить внимание населения страны с насущных проблем. По мнению экспертов, Джонсон использует украинский фактор для поддержания своей политической карьеры. Кроме того, действуя в таком ключе, Лондон способствует ослаблению ЕС, считают аналитики.

Стремление в ближайшее время урегулировать конфликт на Украине обернётся лишь нестабильностью в мире и даст России определённые преимущества, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7 в Германии.

«Премьер-министр подчеркнул, что любые попытки разрешить этот конфликт в настоящий момент лишь приведут к продолжительной нестабильности и дадут Путину волю для бесконечного манипулирования как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.

Там также отметили: оба лидера сошлись во мнении, что настал «критический момент в том, что касается хода этого конфликта, и что существует возможность изменить его течение».

На слова Джонсона отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и всё становится на свои места», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что британское правительство не в первый раз пытается эксплуатировать тему «российской угрозы», чтобы переключить внимание населения страны с насущных проблем.

«Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — подчеркнула Захарова.

Британская поддержка

Накануне Борис Джонсон также выступил с заявлением, что если западные страны по какой-либо причине откажутся от поддержки Украины, то нанесут ущерб самим себе.

«Если пойти на попятную, если позволить Путину добиться успеха... цена будет намного, намного выше», — сказал британский премьер журналистам по прибытии на саммит G7.

А 25 июня в канцелярии Джонсона сообщили, что Великобритания готова предоставить Украине кредитные гарантии на значительную сумму.

«Украинское правительство опасается, что если ему не будет оказана срочная финансовая помощь, то к осени у него могут закончиться средства. Для оказания помощи в том, что касается этой острой необходимости, Соединённое Королевство готово предоставить дополнительные кредитные гарантии в размере $525 млн (£429 млн) по линии Всемирного банка позже в этом году», — отмечалось в пресс-релизе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

AP

© Dan Kitwood

В нём также утверждалось, что эти гарантии помогают сохранить украинское государство и являются инвестицией в его стратегическую устойчивость.

При этом подход британского правительства не оценили граждане Соединённого Королевства. Так, читатели Daily Express раскритиковали это решение, заявив, что канцелярия Джонсона берёт на себя слишком большие обязательства по отношению к Украине и совсем не уделяет внимания внутренним проблемам.

«Нужен военный паритет»

Тем временем в Киеве требуют от западных стран не снижать объём оказываемой поддержки. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в совместной с британской коллегой Лиз Трасс статье для газеты The Telegraph заявил 25 июня, что «пораженческие голоса» тех, кто начал уставать от конфликта и кто «предлагает продать Украину в обмен на скорое завершение неумолимого ужаса», должны игнорироваться. По мнению министров, серьёзный диалог с РФ по мирному процессу возможен только после военных успехов украинских вооружённых сил.

На необходимость сохранения помощи киевскому режиму в колонке для итальянского издания Corriere della Sera 26 июня указал и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, по словам которого положить конец конфликту можно только посредством достижения военного паритета с Россией.

Он также заявил, что если Украина уступит России, то нынешний конфликт распространится по территориям всех стран НАТО. При этом политик признал, что населению западных государств приходится платить за поддержку Киева.

«Эти санкции дорого обходятся нашим друзьям и союзникам. Я знаю, что люди задаются вопросом, смогут ли они позволить заправить свои машины, накормить свои семьи или обогреть свои дома следующей зимой. Я всё это знаю. И я благодарю их за эту жертву», — цитирует Ермака издание «Факты».

Между тем представитель Белого дома накануне заявил, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц исходят из того, что конфликт в конечном счёте будет урегулирован за столом переговоров. При этом пока они намерены и дальше оказывать военную помощь Украине. По словам представителя Белого дома, Вашингтон и Берлин придерживаются «широкого подхода» к дипломатическому решению.

О неизбежности переговорного процесса 25 июня в интервью испанской газете El País говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Площадь независимости в Киеве

globallookpress.com

© Ulf Mauder / dpa

«Важно удержаться на посту»

Такую риторику Бориса Джонсона эксперты связывают в первую очередь с желанием заработать политические дивиденды на теме украинского кризиса.

«Джонсону сегодня важно удержаться на своём посту, так как в последнее время его много и небезосновательно критикуют в стране. Поэтому, как только в Британии намечается какой-нибудь кризис, Джонсон тут же звонит в Киев — и все газеты вынуждены менять заголовки и освещать его разговор с Зеленским. Так что британский премьер использует этот фактор в корыстных целях для поддержания своей политической карьеры», — пояснила в беседе с RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

В целом же заинтересованность Великобритании в раздувании украинского конфликта объясняется ещё и её долгосрочными интересами по ослаблению конкурента в лице Европейского союза, отметила аналитик.

«В Лондоне хотят разобщить как Россию с европейскими странами, так и сами эти государства между собой, особенно на фоне выхода Британии из ЕС, что обострило её конкуренцию с содружеством. Поэтому Соединённое Королевство и пытается брать на себя ведущую роль в том, чтобы способствовать поддержке киевского режима и конфликта», — добавила Ананьева.

Её точку зрения разделяет сенатор Константин Долгов. По его словам, попытки связать урегулирование на Украине и некие последствия вроде нестабильности в мире говорят о том, что Лондон взял курс не только на эскалацию напряжённости в отношениях с Россией, но и на подбивание своих европейских партнёров действовать в том же ключе.

«Таким образом Британия способствует ослаблению ЕС, ведь все действия англичан сейчас направлены на усугубление экономических трудностей содружества. Речь, в частности, идёт о требованиях отказаться от российских энергоносителей, тогда как на самой Великобритании те же энергетические проблемы сказываются в меньшей степени», — пояснил Долгов в разговоре с RT.

Он также считает, что у Лондона сегодня «не всё в порядке с политической прозорливостью», так как пока Россия довольно уверенно движется к достижению целей спецоперации на Украине.

«Российской Федерации надо спокойно реализовывать свои интересы и добиваться выполнения поставленных задач. Думаю, чем ближе Москва будет к этому, тем более жёсткой будет британская риторика», — полагает Долгов.

По словам сенатора, заявление Джонсона и Макрона о существовании какой-то возможности у Запада изменить ход событий на Украине не соответствует действительности.