«Прогнозы развития экономики всё хуже»: к чему может привести Европу отказ от российских энергоносителей

Отказываясь от российских нефти и газа, ЕС совершает энергетическое самоубийство, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, из-за проводимой политики Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире. Между тем в Германии власти призывают граждан экономить газ, а в Италии рассматривают возможность объявления режима ЧП в сфере энергоснабжения. По мнению аналитиков, если Брюссель продолжит закручивать гайки в вопросе поставок российских углеводородов, это ударит не только по благосостоянию жителей региона, но и негативным образом скажется на конкурентоспособности европейского производства на мировых рынках.

Председатель правления компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что Европа, отказываясь от российских углеводородов, совершает энергетическое самоубийство, последствия которого будут ощущаться длительный период. Такую точку зрения он высказал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение её экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — сказал Сечин.

По его словам, из-за текущей политики Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире. Глава «Роснефти» подчеркнул, что сегодня никто не может полностью заместить объёмы российского газа на европейском рынке, даже такие крупные поставщики сжиженного природного газа (СПГ), как Катар, Австралия и США.

«Чтобы удовлетворить европейский спрос, потребуется привлечь газ с других рынков, в основном из Азии. В итоге Европа уже закупает СПГ, предназначенный для развивающихся стран, которые не могут составить ей ценовую конкуренцию», — заметил Сечин.

Он подчеркнул, что Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США.

К тому же, по мнению главы «Роснефти», рестрикции не только ускоряют нарастание кризисных явлений в странах Запада, но и фактически покончили с перспективой скорого зелёного перехода, на который возлагали надежды европейцы.

«Остаточная зелёная риторика полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов взамен российских», — подчеркнул Сечин.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Режим энергосбережения

Между тем европейские страны начинают в полной мере ощущать проблемы, которые создали западные политики в нефтегазовом секторе, в том числе из-за введения антироссийских санкций. Так, 14 июня «Газпром» сообщил в своём официальном Telegram-канале о вынужденном снижении поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Причиной сокращения объёмов прокачки топлива стал несвоевременный возврат на компрессорную станцию «Портовая» газоперекачивающих агрегатов, которые были переданы компании Siemens для ремонта. По данным СМИ, техобслуживание агрегаты проходили в Канаде, которая теперь не может вернуть их России из-за санкционных ограничений.

Позднее российская компания объявила об остановке ещё одного газотурбинного двигателя в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Из-за этого производительность компрессорной станции «Портовая» снизилась на 60%: с планового объёма 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м в сутки.

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По этой причине «Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni о сокращении поставок газа до 65% от заказанного итальянской стороной объёма. Cо снижением перекачки столкнулась и Австрия. По сообщению Минэнерго страны, «Газпром» предупредил австрийское ведомство, что из-за технического дефекта вынужден направлять меньше топлива, чем планировалось изначально.

А французские СМИ 17 июня со ссылкой на газотранспортную компанию страны GRTGaz сообщили, что Франция с 15 июня перестала получать российский газ из-за приостановки физического потока между Пятой республикой и Германией.

При этом, как отмечают аналитики, сейчас Европа активно заполняет свои подземные газовые хранилища (ПГХ), готовясь к новому отопительному сезону. По информации «Газпрома», который ссылается на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), на 13 июня запасы в европейских ПГХ были восполнены на 26,2 млрд куб. м газа и для выхода на уровень 90% заполненности компаниям предстояло закачать ещё около 37 млрд куб. м газа.

Между тем Bloomberg, также ссылаясь на данные GIE, сообщил 17 июня, что запасы топлива в европейских хранилищах снизились на 1%. В связи с этим в агентстве предположили, что из-за недополучения российского газа в прежних объёмах Европе приходится расходовать газ из своих резервов.

На территории компрессорной станции «Портовая»

РИА Новости

© Алексей Куденко

Европейское возмущение

Интересно, что, несмотря на все заявления европейских политиков о нежелании использовать российские углеводороды и о готовности полностью отказаться от российских энергоносителей, сообщения о сокращении газовых поставок из России вызвали возмущение с их стороны. Москву сразу же обвинили в политизации энергетического вопроса.

С такими обвинениями, в частности, выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр экономики и защиты климата страны Роберт Хабек. Аналогичное мнение во время визита на Украину 16 июня высказал и премьер-министр Италии Марио Драги, усомнившийся в том, что «Газпрому» пришлось снизить прокачку топлива только по техническим причинам.

«Мы наряду с Германией и другими (странами. — RT) считаем, что это ложь. Газ используется в политических целях», — заявил Драги.

Вместе с тем и в Риме, и в Берлине уже задумались о перспективах существования в условиях нехватки голубого топлива. Так, глава Федерального сетевого агентства Германии, отвечающего за регулирование деятельности в сфере энергетики, Клаус Мюллер обратился к соотечественникам с призывом экономнее расходовать газ.

«Текущее сокращение российских газовых поставок может поставить всех нас — как потребителей внутри страны, так и промышленность — в очень серьёзное положение. Пока можем, мы должны избегать этого путём экономии и сохранения газа», — написал он в Twitter.

В свою очередь, Хабек в эфире АRD сообщил, что в Минэкономики страны рассматривается возможность принуждения населения и бизнеса к экономии энергии с помощью закона.

«Если объёмы в хранилищах не увеличатся, то нам придётся принимать дальнейшие меры по экономии, если потребуется, то и законодательные», — заявил он.

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А в Немецком союзе городов и общин для экономии газа предложили снизить допустимую температуру в домах до 18—19 °С.

«Даже в квартире с температурой 18 °С или 19 °С можно хорошо жить, и каждый должен быть в состоянии вынести эту сравнительно небольшую жертву», — цитирует заявление союза газета Welt.

Однако такая перспектива вызвала негодование у немецких подписчиков газеты, которые выразили возмущение необходимостью жертвовать своим благосостоянием из-за недальновидной политики руководства страны.

В свою очередь, в Италии власти рассматривают возможность объявления тревоги в энергоснабжении, сообщило агентство ANSA. По его данным, Министерство экологической модернизации и трансформации страны может уже на следующей неделе повысить нынешний уровень предупреждения до уровня «опасность». По данным газеты La Repubblica, в случае возникновения дефицита газа в стране будут введены ограничения по температуре и продолжительности отопления или охлаждения домов и учреждений, а также сократится освещение городов и дорог.

На пути к рецессии

По словам экспертов, нынешняя политическая позиция по отношению к России и её энергоресурсам, избранная европейскими странами, фактически загоняет их в ловушку, обрекая на углубление внутреннего экономического кризиса.

«Европейцы идут по пути создания себе дополнительных экономических издержек. А они усугубляются всё большими проблемами в их энергосистемах, которые создают санкции. Поэтому на выбранном Европой пути много боли, в том числе и в долгосрочной перспективе», — пояснил в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

При этом, отметил он, Россия в сложившейся ситуации не понесла каких-либо серьёзных издержек, на которые надеялся Запад, так как успешно перенаправила поставки на другие рынки. А вот сами страны западного мира, снизив таким образом конкуренцию на своём рынке, поспособствовали взлёту цен и теперь вынуждены переплачивать за энергоносители, добавил аналитик.

Дома в Германии

Gettyimages.ru

© Ralf Gosch / EyeEm

В свою очередь, дороговизна газа бьёт по всем отраслям европейской экономики, отметил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Газ и нефть — это сырьё для химической промышленности, они же необходимы для той же сталелитейной отрасли. Если энергоресурсы продолжат дорожать или их стоимость продолжит удерживаться на высоком уровне, то конечные продукты различных производств также взлетят в цене. И эти моменты в долгосрочной перспективе могут сказаться на конкурентоспособности европейского производства на мировых рынках», — пояснил эксперт.

С его мнением согласен Игорь Юшков, который подчеркнул, что, помимо прочего, энергокризис способствует росту инфляции.

«Они каждый месяц пересматривают прогнозы развития своей экономики, а показатели всё хуже. К тому же с каждым разом всё больше разгоняется инфляция. В некоторых странах ЕС она уже превысила порог в 20%. И чем дольше будет идти энергетический кризис, тем больше шансов у Европы скатиться в рецессию», — резюмировал аналитик.