«У политиков не хватает компетентности»: как на Западе развивается энергетический кризис

Стоимость бензина в США вновь побила исторический рекорд, превысив $5 за галлон, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации. Как в свою очередь отметили специалисты управления энергетической информации Минэнерго Соединённых Штатов, топливо дорожает сразу по нескольким причинам, в том числе из-за сокращения экспорта российских нефтепродуктов. Аналитики напоминают, что рекордный рост цен на бензин наблюдается не только в США, но и в целом ряде стран Европы, что уже провоцирует недовольство среди населения. Эксперты считают, что такая ситуация сложилась во многом из-за некомпетентности многих западных политиков, которые при помощи санкций в энергетике рассчитывали прежде всего нанести ущерб России, однако подобная стратегия оказалась провальной.

Стоимость галлона (3,785 л) бензина в США вновь побила исторический рекорд, превысив $5, о чём свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации.

Как отметили в организации, динамика между сокращением предложения и увеличением спроса на бензин провоцирует рост цен.

«В сочетании с растущими ценами на сырую нефть это означает, что в ближайшем будущем цены на бензин, вероятно, будут оставаться высокими», — прогнозируют в ассоциации.

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Кроме того, управление энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) 10 июня сообщило, что цены на бензин и дизельное топливо, а также маржа переработки значительно превышают средние исторические значения, в частности из-за сокращения экспорта российских нефтепродуктов. Среди других причин — низкий объём запасов обоих видов нефтепродуктов как в Соединённых Штатах, так и во всём мире, повышение спроса на топливо до уровня, наблюдавшегося до пандемии, а также относительно низкий объём производства обоих видов топлива по сравнению с показателями до распространения COVID-19.

«Мы ожидаем, что в течение лета оптовые цены на топливо будут значительно превышать показатели предыдущих лет, что обусловлено ростом цен на сырую нефть, а также сохраняющимися последствиями, вызванными низким объёмом мировых запасов (нефтепродуктов. — RT). Вероятно, скудность мировых запасов станет ощущаться ещё сильнее в связи с запретом на импорт энергоносителей из России, о котором недавно объявили в Европе», — пояснили в EIA.

Впрочем, несмотря на подобную аргументацию, в Белом доме продолжают возлагать вину за сложившуюся ситуацию на российские власти. Так, президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления в Лос-Анджелесе обосновал рост розничных цен на бензин «путинским налогом», который якобы теперь должны платить американцы.

Европейские проблемы

Впрочем, трудности, связанные с подорожанием энергоресурсов, наблюдаются не только в США, но и в целом ряде стран Европы.

Так, как отмечает Всеобщий немецкий автомобильный клуб (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., ADAC), цены на топливо в ФРГ — независимо от госскидки на бензин — «в целом слишком высоки».

«Цены по-прежнему сильно завышены. Антимонопольное ведомство, как нейтральный орган, должно установить, что скидка не работает, и политики должны действовать. Потому что сейчас налогоплательщик поддерживает прибыль нефтяной промышленности, которая, очевидно, использует кризисную ситуацию для максимизации доходов за счёт потребителей», — заявил эксперт ADAC по ценам на топливо Кристиан Лаберер.

При этом в правительстве Германии не намерены оказывать экстренную помощь населению в связи с подорожанием бензина и других энергоресурсов, а также значительным уровнем инфляции. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. В частности, речь идёт о распространении на пенсионеров единовременной выплаты на электроэнергию в размере €300.

«В федеральном бюджете на 2022 год резервов нет», — подчеркнул Линднер.

По его словам, «федеральное правительство достигло своего финансового предела».

АЗС в Германии

Gettyimages.ru

© Sebastian Kahnert/picture alliance

Единовременная выплата пенсионерам такой «субсидии» обошлась бы местным властям и Берлину в €5,3 млрд, сообщает портал T-Online. При этом тот факт, что пенсионеры, а также студенты не смогут получить единовременную выплату, вызвал значительную критику, в том числе со стороны общественных объединений, пишет издание.

Ранее министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек рассказал о кампании по экономии энергии в стране. По его словам, это поможет стать Германии более независимой от российского импорта. В частности, предлагается повысить температуру в холодильнике до семи градусов, обращать внимание на температуру воды в ванной, а также использовать экономичные режимы работы посудомоечных и стиральных машин.

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Между тем в Чехии информировали, что за последнюю неделю стоимость 1 л бензина на АЗС республики повысилась в среднем на 79 геллеров, до 46,55 кроны (примерно $2,2).

В Польше автомобилисты и мотоциклисты начали блокировать заправочные станции в разных регионах страны в знак протеста против роста цен на топливо, сообщают местные СМИ. В то же время депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш в беседе с Polskie Radio заявил, что правительство поспешило с полным эмбарго на импорт российского угля. По его мнению, внезапное сокращение поставок в большей степени ударит по рядовым полякам.

Ранее жителям Польши разрешили собирать хворост из-за эмбарго на уголь из России, однако делать это дозволяется только после специального обучения и при условии сбора веток не длиннее 7 см.

Во Франции на прошлой неделе цена на бензин превысила €2, что местные СМИ называют «неслыханным» явлением, фиксируя рост стоимости на 30% с начала года.

Кроме того, западные медиа информируют, что теперь в Великобритании при средней цене неэтилированного бензина £1,82 ($2,28) за литр автолюбителям придётся заплатить £100,3, чтобы полностью заправить машину со стандартным 55-литровым бензобаком. Как пишет The Guardian, рекордный рост цен на топливо может спровоцировать массовый отток сотрудников, которым приходится добираться до работы на автомобиле. Также со ссылкой на профсоюз Великобритании GMB Union приводятся аналогичные данные, свидетельствующие, что многие сотрудники британских компаний, использующие личный автотранспорт по работе, а также таксисты в скором времени могут начать увольняться из-за растущих расходов на бензин.

Стоит отметить также, что на фоне подорожания топлива в Европе растёт и стоимость природного газа для населения. Так, с 1 июля латвийская компания Latvijas Gāze намерена повысить тарифы на этот энергоресурс на 65,6—89,9%.

«Действуют сгоряча»

Эксперты отмечают, что население западных стран сейчас столкнулось с последствиями политически мотивированных шагов собственных властей, которые инициировали ограничение импорта российских энергоресурсов, прекрасно понимая, как это отразится на рядовых гражданах.

«Ограничение поставок российских энергоисточников прежде всего крайне негативно повлияло на уровень цен на бензин в странах Запада. Стремительное увеличение его стоимости в первую очередь вызывает опасения относительно социально незащищённых групп населения», — заявил в беседе с RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он напомнил также, что рост цен на бензин напрямую связан с нефтяными котировками на мировом рынке.

«Существует прямая зависимость между колебаниями цен на нефть и на моторное топливо как в США, так и в ЕС. И на эти процессы ценообразования сильно влияют те ограничения, которые введены и вводятся теперь против российской нефти и нефтепродуктов, а также связанные с этим опасения многих игроков, что чёрного золота на рынке в итоге будет не хватать», — пояснил Фролов.

Танкеры с российской нефтью

AP

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, антироссийские санкции, которые «фактически препятствуют континентальной и глобальной торговле энергоресурсами, не могут не отражаться на западных странах».

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«И первыми негативные последствия ощутили как раз те государства, которые считают себя авторами и исполнителями этих рестрикций. Всё это ведёт к дальнейшему росту цен на бензин и другие энергоносители», — сказал аналитик в разговоре с RT.

При этом, с точки зрения Александра Фролова, наиболее сложная ситуация наблюдается сейчас в Европе.

«В государствах ЕС существуют различные налоги на нефтепродукты и моторное топливо. Из-за местного налогового законодательства Финляндия, Дания, Греция, Нидерланды и Германия попадают в пятёрку стран объединения, в которых за бензин потребители платят больше всего. На цену топлива в Евросоюзе также влияет то, что с начала 2020 года там резко ужесточили требования к его экологическим характеристикам. Что было сделано во многом для того, чтобы потребители пересаживались на электромобили», — говорит Фролов.

Владимир Оленченко, со своей стороны, считает решения по ограничению российского энергоимпорта необдуманными.

«США, как и Европа, действуют сгоряча. Они рассчитывали, что такие меры негативно скажутся в основном на России, однако отрикошетило и по Соединённым Штатам. Это свидетельство того, что у западных политиков не хватает компетентности: много лозунгов, но мало расчёта. Конечно, это в первую очередь крайне болезненно отражается на населении, которое начинает выражать недовольство, например, как в Польше. Не исключено, что и Европа, и США могут приблизиться к той черте, за которой последуют протестные выступления», — рассуждает Оленченко.

Александр Фролов не видит каких-либо предпосылок к завершению энергетического кризиса на Западе в краткосрочной перспективе.

«Возможно, какие-то шансы на это могут появиться лишь к концу года, да и то, если ЕС и США не станут безоглядно следовать собственным ограничениям на поставки нефти и других энергоресурсов из РФ, а также если Евросоюз не продолжит вводить ограничения против российских энергоносителей», — заключил аналитик.