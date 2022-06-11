В Польше водители протестуют против роста цен на топливо

Польские водители блокируют заправочные станции, протестуя против роста цен на топливо, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на АЗС концерна Orlen на улице Михала Списака в Варшаве приехали несколько десятков автомобилей и мотоциклов.

Их водители долго производят заправку своих транспортных средств и мешают заправляться другим клиентам.

Согласно сообщениям в соцсетях, подобные акции проходят и на других АЗС в других районах Польши.

Ранее уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России.