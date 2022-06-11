В Польше водители протестуют против роста цен на топливо
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Отмечается, что на АЗС концерна Orlen на улице Михала Списака в Варшаве приехали несколько десятков автомобилей и мотоциклов.
Их водители долго производят заправку своих транспортных средств и мешают заправляться другим клиентам.
Согласно сообщениям в соцсетях, подобные акции проходят и на других АЗС в других районах Польши.
Ранее уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России.