В Польше водители протестуют против роста цен на топливо

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Польские водители блокируют заправочные станции, протестуя против роста цен на топливо, сообщает РИА Новости.
В Польше водители протестуют против роста цен на топливо
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Отмечается, что на АЗС концерна Orlen на улице Михала Списака в Варшаве приехали несколько десятков автомобилей и мотоциклов.

Их водители долго производят заправку своих транспортных средств и мешают заправляться другим клиентам.

Согласно сообщениям в соцсетях, подобные акции проходят и на других АЗС в других районах Польши.

Ранее уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России.

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