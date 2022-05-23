В Польше заявили о досрочном разрыве соглашения на поставку газа из России

Уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России.

Ямальское соглашение, которое было подписано в 1993 году, действует до конца 2022 года. Власти страны решили не продлевать это соглашение.

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», — приводит слова Наимского в эфире Польского радио РИА Новости.

Он добавил, что через 30 лет газовые отношения между Россией и Польшей «перестанут существовать».

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.