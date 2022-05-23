В Польше заявили о досрочном разрыве соглашения на поставку газа из России

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Уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России.
В Польше заявили о досрочном разрыве соглашения на поставку газа из России
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Ямальское соглашение, которое было подписано в 1993 году, действует до конца 2022 года. Власти страны решили не продлевать это соглашение. 

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», — приводит слова Наимского в эфире Польского радио РИА Новости.

Он добавил, что через 30 лет газовые отношения между Россией и Польшей «перестанут существовать».

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

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