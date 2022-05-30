Польский министр Москва заявила, что Варшава перестала поставлять Киеву топливо бесплатно

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава поставляет Киеву топливо на коммерческой основе.

«В начале войны и после бомбардировок НПЗ мы отправляли топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических усилий», — сказала она в интервью порталу BiznesAlert.

По её словам, поставки реализуются на постоянной основе, но в приоритете — обеспечение польского рынка.

Ранее уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает соглашение на поставку газа из России.