«Нет никаких потерь бюджета»: почему Москва заявила об увеличении прибыли от экспорта российской нефти после санкций ЕС

У России есть альтернативные рынки для поставок российской нефти, Москва уже увеличивает на них продажи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя введение Евросоюзом ограничений на импорт чёрного золота из РФ. Министр подчеркнул, что нефть «не подчиняется политике, на неё есть спрос». Кроме того, по словам Лаврова, учитывая уровень цен, который установился в результате действий Запада, у России «нет никаких потерь бюджета»: наоборот, она существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей в этом году. По мнению экспертов, если ЕС продолжит расширять эмбарго на российскую нефть, это приведёт не только к более активному переходу РФ на азиатский рынок, но и к значительному увеличению цен для европейских потребителей.

У Москвы есть альтернативные рынки сбыта для поставок российской нефти, и РФ уже увеличивает на них продажи, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Так глава российской дипломатии прокомментировал введение Евросоюзом ограничений на импорт чёрного золота из РФ, которые предусматривает шестой пакет антироссийских санкций.

«Нефть, по большому счёту, не подчиняется политике, на неё есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи. Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — сказал Лавров.

Решение об очередных рестрикциях ЕС принял на этой неделе, запретив покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны Евросоюза. Для отказа от сырой нефти ЕС установил себе срок в шесть месяцев, а от продуктов нефтепереработки — в восемь. При этом временные исключения предусмотрены для стран — членов Европейского союза, которые из-за своего географического положения в особой степени зависимы от таких поставок из РФ. В частности, для Болгарии и Хорватии будут действовать исключения в отношении морского импорта российской нефти и вакуумного газойля.

Между тем, как отметил Лавров, на фоне антироссийских санкций в Европе ухудшается уровень жизни, растёт инфляция и замедляются темпы роста.

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«Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», — сказал российский министр иностранных дел.

Ранее глава брюссельского исследовательского Центра Брейгеля Гунтрам Вольф заявил в комментарии Der Spiegel, что страны Евросоюза могут столкнуться с ценовым шоком при реализации поэтапного снижения импорта российской нефти. Он не исключил, что решение отказаться от чёрного золота из РФ станет для ЕС худшим из возможных сценариев, поскольку европейские предприятия и потребители будут страдать от высоких и, вероятно, продолжащих увеличиваться цен на нефть.

«Европейцев ждут трудные времена, — убеждён Вольф. — Инфляционное давление будет сохраняться».

При этом глава исследовательского Центра Брейгеля ожидает и «значительной потери покупательной способности» населения ЕС.

«Будет большой дефицит»

Напомним, незадолго до окончательного утверждения шестого пакета санкций ЕС против РФ газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что западные лидеры надеются своими действиями вынудить российских нефтедобытчиков закрыть скважины, однако «эти усилия рискованны и могут провалиться».

Флаги ЕС

Gettyimages.ru

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«В случае значительного роста цен на нефть общие доходы России от её продажи могут упасть не так уж сильно», — считает корреспондент NYT Клиффорд Краусс.

В то же время, по его мнению, из-за закупок энергоносителей у альтернативных поставщиков, а не у России, для Европы, США и значительной части остального мира «существует вероятность понести урон», поскольку цены на нефть, которые росли в течение нескольких месяцев, могут повыситься ещё больше.

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«Европейским компаниям придётся по всему миру искать сорта нефти, которые их нефтеперерабатывающие предприятия смогут перерабатывать так же легко, как и российскую нефть. В будущем эпизодически может возникать дефицит некоторых видов топлива, например, дизельного, (обеспеченность. — RT) которым крайне важна для фур и сельскохозяйственной техники», — подчёркивает Краусс.

О негативных последствиях для ЕС из-за его ограничений на импорт российской нефти предупреждал ранее и вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, это решение Европейского союза больше политическое, а не экономическое, поскольку из-за него пострадают в первую очередь потребители ЕС.

«Мы видим рост цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе», — спрогнозировал Новак.

«Не повлияет на доходы»

Как отметил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, по мере расширения эмбарго на российскую нефть среди стран ЕС, Россия начала активнее перенаправлять поставки своего чёрного золота на альтернативные рынки.

«Как только Европа заговорила о том, что будет уменьшать объёмы импорта российской нефти, тут же начались проблемы со страхованием таких грузов в европейских портах. Из-за этого интенсивность поставок нефти из РФ в ЕС ещё до введения шестого пакета санкций начала сокращаться. При этом Россия стала наращивать поставки в Азию: в первую очередь, это Индия, а на втором месте — Китай», — сказал эксперт в беседе с RT.

По словам Правосудова, если ЕС продолжит свою политику по расширению эмбарго на российскую нефть, это приведёт к ещё более значительному перераспределению рынка и серьёзному увеличению цен на этот вид энергоресурса для европейских потребителей.

Танкеры с российской нефтью

РИА Новости

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«Страны ЕС, которым теперь запрещено покупать нефть у России, будут вынуждены искать других поставщиков, предлагать им более высокие цены за неё и терять деньги. Такая ситуация приведёт к недостатку предложений и росту цен не только на нефть в Европе, но и на её производные, а также на многие другие товары. Российское же чёрное золото продолжит перетекать на азиатские рынки», — отметил аналитик.

При этом Правосудов допустил и вариант увеличения числа серых схем, связанных с нелегальным импортом российской нефти в страны ЕС.

«Речь идёт о случаях, когда нефть из РФ смешивают с какими-то другими сортами, а потом объявляют, что она уже не из России и поэтому намного дороже. Это также приведёт к удорожанию продукции и недовольству потребителей», — пояснил эксперт.

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Правосудов напомнил, что исключения из санкций будут действовать в первую очередь для Венгрии, Чехии и Словакии, поскольку эти государства наиболее зависимы от поставок российского энергоресурса .

«В ЕС делают исключения для тех государств, кому заменить поставки нефти из РФ просто невозможно: углеводородная смесь из России — со своей плотностью, определённым количеством серы. Если бы этим странам не разрешили покупать нефть из РФ, их заводы бы просто встали», — констатировал аналитик.

Вместе с тем, как заявил промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов, в Европе не смогут быстро найти замену российской нефти.

«Для этого им нужно не просто увеличить закупки нефти в Африке или на Ближнем Востоке, но и перестроить свои нефтеперерабатывающие заводы, которые ориентированы именно на российское топливо, поскольку они создавались именно под него. А это не только затратно, но и требует большого количества времени — такие пертурбации могут занять несколько лет. Как следствие, действия Евросоюза приведут к дефициту нефти и её производных в ЕС», — рассказал аналитик в разговоре с RT.

Нефтетрубопровод «Дружба»

AFP

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Хазанов также пояснил, почему ведущими альтернативными рынками сбыта российского чёрного золота сейчас являются именно Индия и Китай.

«Эти две страны за последнее время очень сильно увеличили закупки нефти. И, по всей видимости, будут наращивать их и дальше, поскольку сейчас условия на рынке складываются так, что индусы и китайцы стремятся закупить побольше топлива, пока оно ещё сильнее не подорожало», — сказал эксперт.

Кроме того, Россия может нарастить поставки нефти на другие рынки, в частности в Бангладеш, Таиланд, Индонезию, считает Хазанов.

«Там тоже достаточно высокий спрос на этот энергоресурс. Кроме того, в условиях санкций ЕС РФ может даже сократить добычу нефти, при том что это никак не повлияет на доходы нашей страны, поскольку такая мера приведёт к увеличению стоимости нефти на мировом рынке. Это возместит потери РФ от сокращения добычи и одновременно ударит по топливным рынкам как Европейского союза, так и всего Запада», — заключил аналитик.