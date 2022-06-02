Новак спрогнозировал возможный дефицит нефтепродуктов на рынке из-за санкций ЕС

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Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» спрогнозировал возможный дефицит нефтепродуктов на рынке из-за введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.
Новак спрогнозировал возможный дефицит нефтепродуктов на рынке из-за санкций ЕС
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«То, что касается решений Евросоюза по эмбарго, во-первых, это отложенное решение. Ещё пройдёт шесть-восемь месяцев, за это время рынок должен перенастроиться», — цитирует его ТАСС.

Вице-премьер отметил, что это решение Евросоюза больше политическое, а не экономическое, потому что от него пострадают в первую очередь европейские потребители.

«Мы видим рост цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе», — допустил Новак.

Ранее СМИ сообщали, что послы европейских стран утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе предусматривающий частичное отложенное эмбарго на поставки российской нефти.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.

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