Новак спрогнозировал возможный дефицит нефтепродуктов на рынке из-за санкций ЕС

Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» спрогнозировал возможный дефицит нефтепродуктов на рынке из-за введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.

«То, что касается решений Евросоюза по эмбарго, во-первых, это отложенное решение. Ещё пройдёт шесть-восемь месяцев, за это время рынок должен перенастроиться», — цитирует его ТАСС.

Вице-премьер отметил, что это решение Евросоюза больше политическое, а не экономическое, потому что от него пострадают в первую очередь европейские потребители.

«Мы видим рост цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе», — допустил Новак.

Ранее СМИ сообщали, что послы европейских стран утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе предусматривающий частичное отложенное эмбарго на поставки российской нефти.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.