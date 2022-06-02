ТАСС: послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Послы европейских стран утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе предусматривающий частичное отложенное эмбарго на поставки российской нефти.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

«Есть решение послов. Шестой пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции Евросоюза в отношении российской нефти негативно скажутся на всём мировом энергетическом рынке.

31 мая стало известно, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Глава Евросовета Шарль Мишель уточнил, что это не затронет поставки по трубопроводу. По его словам, шестой пакет санкций против России могут утвердить 1—2 июня.