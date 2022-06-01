В Кремле высказались о негативном влянии санкций ЕС на мировой энергорынок

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции Евросоюза в отношении российской нефти негативно скажутся на всём мировом энергетическом рынке.
В Кремле высказались о негативном влянии санкций ЕС на мировой энергорынок
  • РИА Новости

По его словам, европейское направление «достаточно важное с точки зрения объёмов продаж». 

Он отметил, что санкции негативно скажутся, «наверное, для всего континента».

«И для европейцев негативно скажутся, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка», — сказал Песков.

Также в Кремле заявили, что сейчас в России ведётся переориентирование высвобождающихся объёмов на альтернативные направления, что позволит российской стороне минимизировать негативные последствия. 

При этом он подчеркнул, что от негативного эффекта санкций «европейцы тоже не свободны, им предстоит всё это пережить».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика России выдержала первый шок от введённых санкций.

Также польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша и ряд других государств желают запретить третьим странам, которые находятся за пределами Евросоюза, покупать российскую нефть.

31 мая стало известно, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Глава Евросовета Шарль Мишель уточнил, что это не затронет поставки по трубопроводу. По его словам, шестой пакет санкций против России могут утвердить 1—2 июня.

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