Польский премьер Моравецкий призвал запретить продажу нефти из России странам вне ЕС

Польша желает запретить третьим странам, которые находятся за пределами Евросоюза, покупать российскую нефть. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в Брюсселе.

«Польша и всё больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций против России как преступление в Евросоюзе.

Моравецкий также отмечал, что Польша старается первой вводить ограничения дипломатических контактов с Россией.