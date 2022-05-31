Польский премьер Моравецкий призвал запретить продажу нефти из России странам вне ЕС
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«Польша и всё больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — цитирует его РИА Новости.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций против России как преступление в Евросоюзе.
Моравецкий также отмечал, что Польша старается первой вводить ограничения дипломатических контактов с Россией.