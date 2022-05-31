Польский премьер Моравецкий призвал запретить продажу нефти из России странам вне ЕС

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Польша желает запретить третьим странам, которые находятся за пределами Евросоюза, покупать российскую нефть. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в Брюсселе.
Польский премьер Моравецкий призвал запретить продажу нефти из России странам вне ЕС
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Польша и всё больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций против России как преступление в Евросоюзе.

Моравецкий также отмечал, что Польша старается первой вводить ограничения дипломатических контактов с Россией.

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