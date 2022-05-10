Моравецкий заявил, что Польша старается первее других ограничивать контакты с Россией

Польша старается первее других вводить ограничения дипломатических контактов с Россией, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

«Мы стараемся первыми привести к значительному ограничению разнообразных дипломатических контактов», — сказал он.

Моравецкий напомнил, что Польша была первой или одной из первых стран, которая выслала российских дипломатов.

«Вслед за нами другие страны Евросоюза стали ограничивать уровень своих дипломатических контактов», — приводит слова премьера ТАСС.

11 апреля посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания. 23 марта посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

9 мая на посла России напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский после этого заявил, что ему «понятны эмоции» людей, которые напали на дипломата.

Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.