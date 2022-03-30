Премьер Польши: русофобия стала мейнстримом

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что русофобия стала мейнстримом в его стране.
Премьер Польши: русофобия стала мейнстримом
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

По его словам, в контексте событий на Украине «Польша устанавливает здесь стандарты своего рода».

«То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как очевидность, в которой мы функционируем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей.

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