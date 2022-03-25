Медведев: европейские политики используют русофобию для достижения внутриполитических целей
- РИА Новости
«Действительно риторика очень жёсткая. Вне всякого сомнения, она определяется моментом, и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей. А они есть в каждой стране: у кого-то выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию с кем-то создать. И для этого всегда нужно найти мишень или врага», — сказал Медведев в интервью RT и РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост русофобии, отметил, что Международное право фактически не работает — на данный момент очень мало каких-то возможностей для защиты прав россиян за рубежом.