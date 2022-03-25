Медведев: европейские политики используют русофобию для достижения внутриполитических целей

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей.
Медведев: европейские политики используют русофобию для достижения внутриполитических целей
  • РИА Новости

«Действительно риторика очень жёсткая. Вне всякого сомнения, она определяется моментом, и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей. А они есть в каждой стране: у кого-то выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию с кем-то создать. И для этого всегда нужно найти мишень или врага», — сказал Медведев в интервью RT и РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост русофобии, отметил, что Международное право фактически не работает — на данный момент очень мало каких-то возможностей для защиты прав россиян за рубежом.

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