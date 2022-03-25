Медведев: европейские политики используют русофобию для достижения внутриполитических целей

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей.

«Действительно риторика очень жёсткая. Вне всякого сомнения, она определяется моментом, и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей. А они есть в каждой стране: у кого-то выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию с кем-то создать. И для этого всегда нужно найти мишень или врага», — сказал Медведев в интервью RT и РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост русофобии, отметил, что Международное право фактически не работает — на данный момент очень мало каких-то возможностей для защиты прав россиян за рубежом.