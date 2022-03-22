В Кремле прокомментировали рост русофобии за границей

Международное право фактически не работает — на данный момент очень мало каких-то возможностей для защиты прав россиян за рубежом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост русофобии.

«Очень мало каких-то мер, возможно, потому что, скажем так, международное право фактически не работает, да и остальные виды права сейчас в европейских странах практически не работают», — сказал Песков.

По его словам, «для русских, которые живут за границей, для русскоговорящих сейчас действительно очень сложные времена».

Посольство России в Праге ранее сообщило, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, возрастает количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.

Также замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев заявил, что ситуация с защитой прав россиян за рубежом в настоящее время значительно осложнилась.