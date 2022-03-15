В МИД заявили об ухудшении ситуации с защитой прав россиян за рубежом
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«Ситуация сложная, сейчас она осложнилась многократно, приобрела такой вот совершенно радикальный, ранее небывалый характер», — приводит РИА Новости его слова.
Андреев добавил, что «чудес не бывает», российские дипломаты продолжают оказывать россиянам помощь.
Ранее председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.