В МИД заявили об ухудшении ситуации с защитой прав россиян за рубежом

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Ситуация с защитой прав россиян за рубежом в настоящее время значительно осложнилась. Об этом заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев.
В МИД заявили об ухудшении ситуации с защитой прав россиян за рубежом
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«Ситуация сложная, сейчас она осложнилась многократно, приобрела такой вот совершенно радикальный, ранее небывалый характер», — приводит РИА Новости его слова.

Андреев добавил, что «чудес не бывает», российские дипломаты продолжают оказывать россиянам помощь.

Ранее председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.

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