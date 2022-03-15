В МИД заявили об ухудшении ситуации с защитой прав россиян за рубежом

Ситуация с защитой прав россиян за рубежом в настоящее время значительно осложнилась. Об этом заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев.

globallookpress.com

«Ситуация сложная, сейчас она осложнилась многократно, приобрела такой вот совершенно радикальный, ранее небывалый характер», — приводит РИА Новости его слова. Андреев добавил, что «чудес не бывает», российские дипломаты продолжают оказывать россиянам помощь. Ранее председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.