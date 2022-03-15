Российский МИД: Россия продолжит работу по противодействию «оголтелой кампании русофобии»

Заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев заявил, что российская сторона продолжит работу по противодействию «оголтелой кампании русофобии» за границей.

Об этом он сказал на видеоконференции «Нарушение прав соотечественников по признакам гражданства, национальности и языка» в Общественной палате России.

«И МИД России, и система координационных советов, и, наверно, присутствующий здесь Фонд поддержки соотечественников, мы продолжим эту очень важную работу в контакте с нашими общественниками, правозащитниками и активистами соотечественного движения — вырабатывать, действительно, меры противодействия той оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских, которая сейчас запущена», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.