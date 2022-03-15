Российский МИД: Россия продолжит работу по противодействию «оголтелой кампании русофобии»
- РИА Новости
Об этом он сказал на видеоконференции «Нарушение прав соотечественников по признакам гражданства, национальности и языка» в Общественной палате России.
«И МИД России, и система координационных советов, и, наверно, присутствующий здесь Фонд поддержки соотечественников, мы продолжим эту очень важную работу в контакте с нашими общественниками, правозащитниками и активистами соотечественного движения — вырабатывать, действительно, меры противодействия той оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских, которая сейчас запущена», — цитирует его ТАСС.
Ранее председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.