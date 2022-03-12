Милонов предложил обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян за рубежом

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил подготовить обращение в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом. Кроме того, парламентарий заявил о необходимости блокировать разжигающий рознь контент в интернете на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.

Как пояснил депутат, в связи с проведением спецоперации на Украине в западных странах участились случаи проявления русофобии и шовинизма по отношению к россиянам, находящимся за рубежом.

Парламентарий отметил, что травле подвергаются студенты, специалисты, представители творческих профессий и обыкновенные граждане.

По его словам, особую роль в этой травле играют зарубежные социальные сети, средства массовой информации и иные цифровые сервисы.

При этом он добавил, что российский сегмент глобальной сети также «испещрён» сообщениями, которые провоцируют рост напряжения уже внутри самой России.

«Такие сообщения искажают историю нашего государства, формируют неправильное представление о международной обстановке, призывают к бойкоту российских товаров и компаний», — рассказал собеседник RT.

Депутат отметил, что формально многие из таких сообщений не подпадают под действия законодательных ограничений, но тем не менее они создают внутри страны «нездоровую информационную обстановку» и оскорбляют граждан России.

«В данной связи прошу вас оценить целесообразность разработки цифрового механизма поиска и блокировки разжигающего рознь подобного цифрового контента внутри нашей страны, а также подготовки аргументированного обращения в международный арбитраж по вопросу злонамеренной организации шовинистической травли россиян и русскоязычных на интернет-площадках в ряде западных стран», — говорится в обращении.

Ранее председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.