Депутат Милонов предложил ввести льготы для помогающих беженцам из Донбасса россиян

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести меры поощрения для граждан России, которые приняли у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

«Безусловно, гуманитарные действия нашей страны находятся на самом высоком уровне: беженцы не нуждаются ни в убежищах, ни в медицинской помощи, ни в продовольствии. Между тем необходимо быть готовыми к тому, что нахождение беженцев в нашей стране может составлять продолжительное время», — заявил депутат.

По его словам, необходимо принять меры по привлечению граждан России к гуманитарным действиям государства.

«Прошу Вас оценить идею о внедрении мер поощрения граждан к приёму у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Возможно, что люди, принявшие решение о размещении у себя беженцев, могли бы получить от государства дополнительные прямые социальные выплаты, снижение ставок на налог, на доход и иные льготы», — говорится в тексте обращения.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума заявил, что помощь жителям Донбасса — одно из главных направлений волонтёрской работы «Единой России».

Также RT запустил «Карту помощи» беженцам из Донецкой и Луганской областей. Люди, попавшие в эвакуацию, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.

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