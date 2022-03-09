Депутат Милонов предложил ввести льготы для помогающих беженцам из Донбасса россиян

Короткая ссылка
RT
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести меры поощрения для граждан России, которые приняли у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова имеется в распоряжении RT.
Депутат Милонов предложил ввести льготы для помогающих беженцам из Донбасса россиян
  • AP
  • © Alexei Alexandrov

«Безусловно, гуманитарные действия нашей страны находятся на самом высоком уровне: беженцы не нуждаются ни в убежищах, ни в медицинской помощи, ни в продовольствии. Между тем необходимо быть готовыми к тому, что нахождение беженцев в нашей стране может составлять продолжительное время», — заявил депутат.

По его словам, необходимо принять меры по привлечению граждан России к гуманитарным действиям государства.

«Прошу Вас оценить идею о внедрении мер поощрения граждан к приёму у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Возможно, что люди, принявшие решение о размещении у себя беженцев, могли бы получить от государства дополнительные прямые социальные выплаты, снижение ставок на налог, на доход и иные льготы», — говорится в тексте обращения.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума заявил, что помощь жителям Донбасса — одно из главных направлений волонтёрской работы «Единой России».

Также RT запустил «Карту помощи» беженцам из Донецкой и Луганской областей. Люди, попавшие в эвакуацию, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.

Подробная информация — на сайте dom.rt.com.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить